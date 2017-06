Tudja, mi kell a szúnyog és a darázscsípésre? Vagy mit tegyen, ha allergiás rá?

Jó tanácsok



– Ne öltözzünk élénk színű ruhákba!

– Ne használjunk édes illatú kencéket, amikor a szabadba megyünk!

– Talpunk védelmében ne járjunk mezítláb, mindig húzzunk cipőt!

– Az ételt, valamint a fennmaradó szemetet minden esetben fedjük le.

– Ha a szabadban vagyunk, hordjunk olyan ruhát, amely befedi a karunkat és a lábunkat!

– Kerüljük a rovarok hessegetését, megfogását!

Halálos is lehet

A nyári rovarcsípések legnagyobb része csupán kellemetlen, de vannak, amelyek kifejezetten veszélyesek is lehetnek. Az ilyenkor mindennapos bosszúságot okozó szúnyogok az első csoportba tartoznak. Nem jellemző, hogy csípésükre súlyos allergiás tünet alakulna ki, bár tény, hogy az érzékenyebbeknél fokozott helyi reakciót is kiválthat egy-egy csípés. Tényleges veszélyt inkább a méh- és darázscsípések jelentenek, természetesen ezek sem mindenkire. Jó esetben megússzuk csupán egy fájdalmas duzzanattal, de az arra érzékenyek akár életveszélyes helyzetbe is kerülhetnek egy-egy csípéstől.– Baj van, ha nemcsak a csípés helye dagad meg, de ajak- és szemhéjduzzanat, rekedtség vagy akár légzési zavar is követi a szúrást. Legsúlyosabb esetben leeshet a vérnyomás, összeomolhat a keringés, és idegrendszeri tünetek is jelentkezhetnek. Ezt anafilaxiának nevezzük, és azonnali orvosi ellátást igényel – mondja dr. Novák Zoltán, a szegedi Aranyklinika tüdőgyógyásza, és hozzáteszi, még egy extrém esetben előfordulhat ilyesmi. – Sajnos az is életveszélyhez vezethet, ha egy egyébként nem allergiás embert, egyszerre több, akár száz darázs vagy méh csíp meg.

Ne pánikoljunk!



Rajzó házi méhekről (Apis mellifera) írt Facebook-oldalán a Magyar Természettudományi Múzeum. Az eredeti kaptárban új királynőt neveltek fel, és az eredeti (a régi) királynő ilyenkor néhány száz (vagy ezer) dolgozóval elhagyja a kaptárt, átengedi a fiatal királynőnek, és ezzel a dolgozósereggel elindul fészkelésre alkalmas helyet keresni, új kolóniát alapítani. Átmeneti szállásokon megpihen a raj, mint a képen is, miközben felderítő dolgozók járják a környéket, alkalmas helyet keresve. Nem kell tőlük ilyenkor tartani, pánikolni, a saját dolgukkal vannak elfoglalva, nem fog a rajzó csapat emberekre támadni. Az átmeneti szállásról rövidesen eltűnnek, amint megfelelő helyet találnak a kaptárnak. A méhészek ilyenkor oda szoktak vinni kaptárokat, hogy befogják a családot.

Segíthet az immunterápia is

A tünetekre nem kell sokat várni, nagyon gyorsan jelentkeznek. Ha a rovarcsípésre erős, fokozott helyi reakció alakul ki, érdemes elvégeztetni egy vizsgálatot, melynek során a vérből meg tudják állapítani, hogy pontosan mire érzékeny a beteg.Ha nem csak helyi kellemetlenségeket okoz, akkor darázs- és méhcsípés esetén is hatásosan alkalmazható az immunterápia, amely során az allergént – orvosilag felügyelt adagokban – bejuttatják a szervezetbe, hogy minél ellenállóbbá váljon.

– Egy darázs vagy egy méh bárhol az utunkba kerülhet és megcsíphet. Így a veszélyeztetett betegeket kérni szoktuk, hogy mindig hordják magukkal a gyógyszert. Ennek használata legjobban a cukorbetegek inzulinadagolására hasonlít. Amikor észrevesszük az anafilaxia jeleit, akkor be kell szúrni magunknak, akár ruhán keresztül is. Elsőre ijesztőnek hangzik, de nem az: tulajdonképpen egy autoinjektor segítségével történik, az allergiás magát a tűt sem látja – mondja az orvos.

Dr. Novák Zoltán tüdőgyógyász

Nem veszélyes a pók, a hangya

Egzotikus fenyegetés



Az ázsiai tigrisszúnyog szerencsebambuszokon keresztül került Ázsiából előbb Közép-Amerikába, majd onnan például gumiabroncsok szállítása révén jutottak más kontinensekre. A tigrisszúnyogok hordozhatják például a sárgaláz, a Dengue-láz vagy a chikungunyaláz kórokozóját is. Észak-Olaszországból jelentettek már tigrisszúnyogcsípés okozta chikungunya megbetegedéseket. De a szakértők szerint a szúnyogfaj megjelenése nem jelenti a szúnyogok által terjesztett betegségek megjelenését is.

Minden allergiásnál fokozottabb reakciót válthat ki más rovarok csípése is, de súlyos állapotba a darázs- és a méhcsípés sodorhat csak. Itthon nem kell félnünk a pókoktól, és a hangyáktól sem. E csípések valóban kellemetlenek, de veszélytelenek. Egyedül a kullancs okozhat még komolyabb problémát, hiszen veszélyes kórokozókat terjeszthet. Régi, bevált módszerként emlegetik, de ma már tudjuk, tilos a kullancs „megfullasztása". Nagyanyáink még hittek benne, hogy ha alkoholos vattát szorítunk a bőrünkben lévő kullancsra, akkor hatékonyan megszabadulhatunk tőle. De az igazság az, hogy ha így cselekszünk, akkor több méreganyagot fecskendez a szervezetbe. Inkább fogjuk meg, és minél előbb húzzuk ki. Nem baj, ha bent marad a feje, mondja a szakértő.Dr. Novák Zoltán felhívja rá a figyelmet, hogy éppen ezért nagyon fontos a védekezés ellenük: érdemes zárt ruházatban túrázni, és beadatni az elérhető védőoltást, amely a Lyme-kór ellen ugyan nem óv meg, de a kullancs okozta agyvelőgyulladás ellen igen.