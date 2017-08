Tudta? Ezen a napon született az első magyar lombikbébi

3850 grammal látta meg a napvilágot az első magyar lombikbaba: egy kislány. Fotó forrása: femina.hu

1988. augusztus 24-én, reggel 7 óra 9 perckor a pécsi orvostudományi egyetemen meglátta a napvilágot az első magyar lombikbébi, egy 3850 grammos kislány. Az úgynevezett GIFT-módszer lényege az volt, hogy a méhtüszőből kiemelt érett petesejtet egyesítették a férfi spermiummal, utána mindjárt visszahelyezték a méhkürtbe. Az első "igazi" lombikbébi 1989-ben született Pécsett, amikor méhen kívül - in vitro, azaz lombikban - történt a megtermékenyítés: az embrió csírasejtet a sejtosztódást követően ültették be az anya testébe.Az első hazai lombikbébi tíz évvel maradt el a világelsőtől. A bama.hu 2008-ban felkutatta a lányt,aki akkor húszéves volt, és Pakson élt ; a femina.hu tavaly archív fotót is közölt a babáról

Az első magyar lombikbébi. Fotó: MTI/Kálmándy Ferenc

A világ első lombikbabája Angliában született tíz évvel korábban. Fotó: MTI/UP

Ha már itt tartunk, emlékezzünk meg a világelső lombikbabáról is. Louise Joy Brown 35 éve, 1978. július 25-én született meg császármetszéssel az angliai Oldhamben, mert édesanyján a szülés előtt nem sokkal a vérmérgezés tünetei mutatkoztak: történetét az mti archívumában elolvashatják