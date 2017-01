Túl sok gyerek betegedett meg, meghosszabbították a téli szünet

A szerbiai diákok az ortodox karácsony, január 7-i utáni hétfőn indultak volna újra iskolába, ám mivel több mint 12 ezer óvodás és általános iskolás, valamint 3 ezer középiskolás jelentett beteget, elhalasztották a tanítás kezdetét. Az oktatási tárca vezetője szerint a kétnapos kiesés is gondokat okozhat a tananyag pótlásában, így nem szeretnék tovább hosszabbítani a szünetet.



Mladen Sarcevic felhívta a figyelmet arra, hogy a járványügyi szakemberek folyamatosan követik a helyzetet az országban, az oktatási és az egészségügyi minisztérium együttműködik a kérdésben. Amennyiben nem csökken a betegek száma, hétfőn újabb hosszabbítást jelenthetnek be - tette hozzá.



Korábban több szerbiai kórházban is megtiltották a látogatást az influenzajárvány miatt.