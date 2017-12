Túlaggódjuk, amit csak lehet: stresszmentes is lehet(ne) a karácsony

Ellentmondások

Halogatás helyett

Az ajándékvásárlás lelki és anyagi próbatétel is. Fotó: defense.gov

Nem kell, hogy stresszesen teljen a karácsony, a lényeg, hogy ne törekedjünk a tökéletességre, és legyünk tisztában vele, hogy mi az, ami még „belefér" a készülődésbe, és mi az, amivel már túlvállaljuk magunkat – tanácsolják egybehangzóan a pszichológusok.„A legtöbb karácsonyi ajándékot már ősz végén beszerzem" – olvasónk, Natália.A kutatók szerint egy „csendesebb" családot sokkal jobban megviselhet ez az időszak, mint egy temperamentumos, „olaszos" beállítottságú famíliát.– Sokan már a készülődés gondolatától is kiborulnak, holott ezt az érzést a legtöbb esetben magunknak generáljuk. Ennek elkerülésére egy biztos megoldás van csak: sokkal tudatosabban kell készülnünk az ünnepekre – javasolja Tátrai Flóra életvezetési tanácsadó.Bizony, ismét eltelt egy év, vasárnap már az idei év első adventi vasárnapját ünnepelhettük, ezzel együtt pedig hivatalosan is kezdetét veszi a karácsonyra való felkészülés időszaka. Örök ellentmondás, hogy míg a szeretet ünnepéről beszélünk, addig az emberek többsége úgy érzi, az év legmegterhelőbb időszaka kezdődött el az első adventi vasárnappal.

A kevesebb több

Tippjeink

1. Nem muszáj főzni, a halászlevet rendelhetjük étteremből is. Családi összejövetelekkor érdemes megbeszélni, hogy ki mivel készüljön.

2. Ne akarjunk mindent egyszerre elvégezni, készítsünk tervet, hogy melyik nap mivel foglalkozunk.

3. Időnként érdemes 15-20 perc szünetet beiktatni a teendők közé, egy kis séta a friss levegőn sokat segíthet.

– Nincs olyan év, hogy ne csúsznánk meg valamivel. Általában a karácsonyi menü elkészítése jelenti a központi problémát: miközben főzünk, az ajándékokat is be kellene csomagolni, a fát is fel kellene díszíteni, mindezt úgy, hogy a gyerekek már alig várják, hogy hazajöjjenek a nagyszülőktől – meséli Gábor.– Nálunk az okozza a legnagyobb problémát, hogy idejében beszerezzünk minden ajándékot. Vagy a posta késik a kiszállítással, vagy a kiszemelt ajándékot viszik el előlünk. Volt olyan év, amikor még december 24-én délelőtt is egy elmaradt ajándék után kajtattunk – mondta Tünde.De persze akad olyan is, akinél minden különösebb konfliktus nélkül zajlik le az év egyik legjobban várt ünnepe. – A szaloncukrokat már november végén beszereztem, a karácsonyfára szánt díszt pedig rendszerint az ünnepek után veszem meg – előre a jövő évre. Ami viszont már igazán segítség, az az, hogy jó előre kitalálom, ki mit fog kapni tőlem. Ősz végén egyébként is rengeteg akció van az üzletekben, így a legtöbb dolgot már olyankor beszerzem, így már csak néhány apróságot kell elintézni decemberben – osztotta meg velünk taktikáját Natália.Bár legbelül mindannyian szeretnénk úgy kezelni a karácsonyt, mint Natália, a legtöbbünk számára mégis vitával és veszekedéssel, vagy legalábbis feszültség és stressz kíséretében közeledik az ünnep.Az amerikai szakemberek szerint hiába érzi azt a legtöbb ember, hogy ez az időszak feszültebb, mint az év többi napja, valójában a probléma legnagyobb részét mi magunknak generáljuk. Pamela Regan, a Kaliforniai Egyetem pszichológusprofesszora, valamint Terri Orbuch, az Oaklandi Egyetem szociológusa szerint a legfontosabb az lenne, hogy csökkentsük a saját magunkkal szemben támasztott elvárásainkat.A kutatók szerint a legnagyobb problémát az jelenti, hogy a tökéletességre törekszünk, és ha valami nem e szerint az elképzelés szerint alakul, akkor feszültté válunk. Ha mindez egy olyan családban történik, ahol alapvetően nem sok hangos szót hallani, akkor a stresszfaktor jóval magasabb lehet, mint azoknál, akik egyébként is temperamentumosabban élik meg a hétköznapokat.A pszichológusok ezért azt tanácsolják, hogy kövessük a kevesebb több elvét, emellett próbáljunk az ünnep pozitív hozadékaira koncentrálni. A negatív hangulatnak nemcsak mi isszuk meg a levét, de adott esetben a pénztárcánk vagy a kapcsolatunk is.