Túlzásba vihető az egészséges életmód is

Ha jót akarunk tenni a szervezetünkkel, és mindenből a teljes kiőrlésű, bio változatot választjuk, akkor sem biztos, hogy a kívánt eredményt érjük el. Ugyanez igaz a különböző alternatív tejekre, ami egyesek számára kifejezetten káros lehet. Sokan maguknak készítenek étrendet az internet segítségével, ami hosszú távon akár komoly egészségügyi problémákhoz is vezethet.Hiánybetegség fenyeget– Gyakran azt gondoljuk, minél kevesebbet eszünk valamiből, annál jobb, viszont a szervezetünknek mindenre szüksége van – kezdte a Vasárnapi Borsnak Abonyi Orsolya dietetikus. – Könnyen okozhatunk magunknak hiánybetegségeket. Például, ha valaki kizárja az étrendjéből a tejtermékeket, akkor a fellépő kalciumhiány miatt évekkel később, főleg a nőknél, csontritkulás alakulhat ki. Ugyanez igaz a fogyókúrázókra is, mert ha átesünk a ló túloldalára és nem fedezzük az anyagcseréhez és a mindennapi élethez szükséges tápanyagokat, akkor egy idő után a szervezet nem lesz képes fenntartani saját magát. Ezért van az, hogy a diéta az elején még eredményes, aztán egy idő után megáll a fogyás, mert a szervezet úgymond „vészfunkcióra" kapcsol, hogy védje saját magát - írja a borsonline.hu A szakember hozzátette: amennyiben levertnek érezzük magunkat, fáradékonyak vagyunk és sápadtak, akkor a szervezetünk már jelez, hogy nem bírja.Ördögi körbe került a csinos televíziósA TV2 hírolvasója, a fővárosba költözése után szembesült azzal, hogy pajzsmirigy-alulműködése van. Átalakította az egész életmódját, ám azt tapasztalta, nem használ.– Miután kiderült a betegségem, rágörcsöltem a szuper egészséges és bio ételekre, mert azt gondoltam, hogy ez az, ami ilyenkor jót tesz a szervezetnek. A pajzsmirigy-alulműködés miatt több kiló is felszaladt rám, de lecsúszni már nem akart, miközben szörnyen fáradtnak és kedvetlennek éreztem magam. Volt egy pont, amikor teljesen összetörtem, már fogalmam sem volt, hogy mit ehetek és mit nem. Mindent próbáltam megvalósítani, amit az orvosom javasolt, de nem lett jobb a helyzet. Ez egy elkeserítő ördögi kör volt a részemről. Aztán rövidesen kiderült, hogy az étkezésemre nem kell életre-halálra menően odafigyelni, van a betegség kezelésének sokkal kevésbé megterhelő módjai is – magyarázta lapunknak Judit.