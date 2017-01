Úgy együk a spenótot, ahogy jólesik

Ettől nőtt nagyra Popeye



Ki ne ismerné a tengerészt a pipával, vasmacska-tetoválással és a némileg egyoldalú izomzatával az alkarján? Mindig, amikor Popeye-nek az ő Olíviájáért kellett harcolnia, felnyitott egy doboz spenótot, beletöltötte a pipájába, és rövid időn belül emberfeletti erőre tett szert. Sőt, ettől nőtt nagyra – legalábbis a szülők előszeretettel hivatkoznak a képregény ihletésű mesére, ha a gyereket rá szeretnék venni egy kis spenótevésre.

Miért hiszik azt az emberek, hogy a spenót mérgező anyagot is tartalmaz, ezért le kell forrázni? Ráadásul így a benne lévő C-vitamin egy részét elpusztítjuk. Ez valami rossz berögződés? Úgy tudjuk, a gyerekek kevesebbet ehetnek a luteintartalma miatt – árasztjuk el kérdésekkel Polgár Annamáriát, a szegedi Aranyklinika dietetikusát, mivel több olvasónk elbizonytalanodott, amikor a téma szóba került.– Az oxalátok az oxálsav sói, egyfajta anyagcsere-melléktermékek a növényekben. A spenótnak (paraj) nagy az oxálsavtartalma, ami magas koncentrációban kristályosodhat, ezért vese- és epehólyag-problémát okozhat, így az erre hajlamosaknak érdemes odafigyelniük a mennyiségekre – mutat rá Polgár Annamária Hozzáteszi: – Oxálsav nagy mennyiségben előfordul például még a sóskában, a rebarbarában, a póréhagymában, a mángoldban, a cékla zöldjében és a petrezselyemben. Továbbá létezik egy olyan feltételezés is, hogy csökkenti a kalcium beépülését a csontokba. A spenótot azért szokták sokan megfőzni, hogy az oxálsavtartalmát csökkentsék. Nem bizonyították egyértelműen, hogy tényleg hatásos-e ez a módszer. Más kutatások viszont úgy találták, hogy pont nyersen jobb fogyasztani a spenótot, mert főzéskor reakcióba lép a benne lévő kalcium és oxálsav, és kövességet okoz.A lutein, amely ugyancsak jó forrása a spenótnak és más zöld leveles zöldségeknek, a béta-karotinnal együtt a karotinoidok nevű vegyületcsoport része. Egy kutatás során több mint 850 ember hetente legalább kétszer fogyasztott luteinben gazdag zöldségeket, és kevesebb látásproblémájuk volt, mivel a lutein és a zeaxantin (a retinában található úgynevezett sárgafolt alapvető alkotója, elengedhetetlenül fontos a látáshoz) csökkenti az idősebb korban előforduló szembetegségek gyakoriságát.Mennyi spenótot fogyaszthatnak a gyerekek? Mi, felnőttek ehetjük bátran, „tonnaszámra"?– Mivel a zöld levelesek luteinben gazdag, egészséges növények, így mindenképpen érdemes beilleszteni az étrendbe, és heti pár alkalommal még biztosan nem okoz gondot. Babáknak 7-8 hónapos kortól heti egyszer adható, például püré formájában. (A gyerekeknek és a felnőtteknek adható mennyiséget is nagyon nehéz meghatározni, nincs igazán egyetértés, mivel friss élelmiszer.)Olvasónk, Pintér Jánosné lánya szigorú vércsoportdiétával és edzéssel szabadult meg felesleges kilóitól. Nullás vércsoportú, a szénhidrátbevitelt kellett minimális szintre csökkentenie, helyette sok húst és zöldséget kell fogyasztania. A hús lehet vad, marha és baromfi, egyedül a disznó tilos. Nem lehet tejterméket, illetve egyszerre húst és rizst fogyasztani. Eddig összesen 50 kilótól szabadult így meg. Új ruhatár kellett, jó a hangulata. Meddig érdemes folytatnia?– Dr. Peter J. D’Adamo természetgyógyász könyve, a Táplálkozz egészségesen vércsoportod szerint világszerte nagy sikernek örvend – érvel Polgár Annamária, és rávilágít az étrend kulcspontjaira: – A négy vércsoportnak – A, B, AB, 0 – különböző étrendi ajánlásokat tesz. Mivel nincs tudományos kutatás mögötte, érdemes – mint minden diétát – óvatosan kezelni. Minden megszorításokat tartalmazó étrend célja a fogyás. Ezzel az étrenddel is szép eredményeket érnek el a páciensek, főleg, ha bizonyos élelmiszercsoportokat teljesen elhagynak.Hosszú távon érdemes megfigyelni, hogy mennyire tartható, mivel azért szénhidrátokra szükségünk van, viszont nemcsak a hagyományos köretekből lehet bevinni ezeket, hanem akár gyökérzöldségekből is. Kevesebb bennük a szénhidrát és egészségesek. 2-3 éve pár kollégámmal figyeljük az egyénre szabott étrend és vércsoport kapcsolatát, és ha nem is 100 százalékban, de gyakran van olyan visszajelzésem, hogy az A vércsoportúaknak nehezebb a szénhidrátmegvonás, míg egy 0-s vércsoportú embernél könnyebb.Sőt, ők jól elvannak húsokon és zöldségeken, pont mint a kedves olvasónk lánya. Az, hogy ne lehessen húst és rizst együtt fogyasztani, szerintem nem indokolt, és nincs is tudományosan igazolva. Hosszú távon kivitelezhetetlen, így ezt elvetem. Bizonyos kitételek az étrendben viszont hasznosak lehetnek: főleg a lisztes termékek elhagyása vagy csökkentése és a tejtermékek elhagyása – laktózérzékenység miatt.Alapjában véve, ha sok zöldséget fogyaszt valaki, máris sokat tett az egészsége megőrzése érdekében, így minden vércsoportnál ezt a részt emelném ki – fejezi be a dietetikus.