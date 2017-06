Új gyógyszerek aranybányája lehet a kullancs nyála

A kullancs nyálában található fehérjéket veszélyes szívbetegség gyógyítására lehet felhasználni - állapították meg oxfordi kutatók a Scientific Reports aktuális számában megjelent tanulmányukban.



A fehérje megszünteti a gyulladást, amely szívizomgyulladást, végső soron szívelégtelenséget okozhat, de az "aranybányának" nevezett anyag arra is képes lehet, hogy más betegségeket - köztük az agyvérzést és az ízületi gyulladást - is orvosoljon.



Az eddigi kutatások azonban laboratóriumi körülmények között folytak, így valószínű, hogy évek telhetnek el, míg embereken segíthetnek az új szerekkel.



A kullancs 8-10 napon át is képes az állat vagy az ember vérét szívni anélkül, hogy fájdalmat vagy gyulladást okozna, vagyis akár észrevétlen is maradhat ennyi ideig.



A kutatók szerint ezt a nyálban lévő fehérjék teszik lehetővé, mert ezek akadályozzák meg a gyulladást úgy, hogy semlegesítik a megtámadott állat vagy ember szervezetében lévő, kemokinnek nevezett anyagokat.



A kutatók olyan új fehérjéket azonosítottak a kullancsnyálban, amelyek a szívproblémákat előidézésében szerepet játszó kemokin nevű molekulák hatását blokkolja.



Shoumo Bhattacharya, az Oxfordi Egyetem kardiológus munkatársa, a kutatás vezetője elmondta, hogy a szívizomgyulladás olyan betegség, amely ellen jelenleg nagyon kevés gyógymód létezik.



"A kullancs gyulladásgátló stratégiájának kutatása új ötleteket adott, melyek alapján életmentő kezeléseket tudunk kidolgozni akár más betegségek, a szívroham, az agyvérzés, a hasnyálmirigy-gyulladás vagy az ízületi gyulladás gyógyítására is" - tette hozzá.