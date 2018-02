Új vakcinát fejlesztettek ki a rotavírus ellen

A vakcina újszülöttek millióinak életét mentheti meg az egész világon - közölte az ausztrál Murdoch Gyermekegészségügyi Kutatóintézet (MCRI), ahol a RV3-BB néven ismert oltóanyagot kifejlesztették.



A szert 1649 újszülött beoltásával tesztelték az indonéziai Klaten, Közép-Jáva, Sleman régiókban és Yogyakarta városában 25 kórház és egészségközpont részvételével.



A klinikai tesztet követő tanulmány, mely a New England Journal of Medicine című szaklap aktuális számában jelent meg, arra a következtetésre jutott, hogy az immunizált csecsemők 94 százalékát védte a vakcina a veszélyes fertőzéssel szemben egy éven át, 75 százalékukat akár 18 hónapos korukig.



A vakcinát három dózisban, a babák szájába helyezve adták be. "A rotavírus az öt év alatti gyerekek súlyos hasmenésének leggyakoribb oka, évente mindegy 215 ezer gyerek halálát okozza, további milliók kerülnek kórházba miatta" - közölte Julie Bines gasztroenterológus, a kutatás vezetője, az MCRI munkatársa.



Noha léteznek ellene védőoltások, amelyek mintegy 90 országban állnak rendelkezésre, becslések szerint a világ több mint 90 millió gyereke nem jut hozzá a vakcinához. Az is problémát okoz, hogy a forgalomban lévő védőoltásokat csak a születés utáni hatodik héttől adhatják be a szerek tulajdonságai miatt.



"A vakcinát olyan vírustörzsből fejlesztettük ki, amely újszülötteket sújt, azonban nem okoz bennük betegséget, ezért alkalmas és biztonságos számukra is. Azért fontos újszülött korban oltani, mert számos országban a születés a legjobb alkalom az immunizációra, hiszen az anya ekkor kerül kapcsolatba az egészségügyi szakemberekkel" - magyarázta Bines.



A rotavírus, amelyet Ruth Boshop ausztrál virológus azonosított 1973-ban, az intézet fő kutatási területe több mint négy évtizede.