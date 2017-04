Újra együtt dolgozott Bodolay és Juronics a Faustban

Szeged - Az évad utolsó premierjének központi alakja a Goethét is megihlető reneszánsz alkimista, Johann Georg Faust, akinek különös története Charles Gounod-t is megihlette. A máig leghíresebb Faust-operát ma este 7 órakor mutatják be a nagyszínházban, Bodolay Géza rendezésében.

