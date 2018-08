Véres képek előzték meg a támadást - Sosem ér véget az érzelmi zaklatás

Mi a zaklatás?



A büntető törvénykönyv meghatározza, mi a zaklatás, és milyen büntetés vár a zaklatóra (Btk. 222. § 1). Aki azért háborgat valakit, hogy megfélemlítés céljából, vagy hogy más magánéletébe beavatkozzon, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Ha valaki hozzátartozóját, vagy látszólag más életét, testi épségét fenyegeti, 2 évet kaphat. Aki a zaklatást házastársa, volt házastársa, élettársa vagy volt élettársa sérelmére, vagy nevelése, felügyelete, gondozása, illetve gyógykezelése alatt álló személy sérelmére követi el a hatalmával visszaélve, az 3 évre kerülhet a rács mögé.

Óvatos, de nem fél Fotó: Török János – Ha elkezdek azon agyalni, hogy mi történhet vagy történhetett volna, akkor abba belebolondulnék. Úszunk a pillanatokkal és a döntésekkel, és mindig újratervezünk. Most így élünk, vagyis ezentúl majd így élünk – nyilatkozta az eset után Pásztor Anna énekesnő. – Hogy milyen hatással van az életünkre ez az egész? Kelletlenül, de meg kell szüntetnem azt a fajta nyitottságot, ami eddig jellemző volt rám és a zenekarra. De, és ezt nagyon fontos elmondanom, nem vagyok hajlandó félelemben élni! Persze ezentúl sokat nézek majd magam mögé, óvatosabb leszek, de nem félek. Nem félek senkitől!

Megvagdosta magát, összecsöpögtetett egy asztalt a saját vérével. Pásztor Anna énekesnő, az Anna and the Barbies zenekar frontemberének zaklatója, mint kiderült, thrillerbe illő módon kellemetlenkedett, miközben sámánénekeket hallgatott, döglött állatokat fotózott. (Több elpusztult, bogarak lepte nyúltetemről készült képét is mosolygós szmájlik kíséretében posztolta közösségi oldalán.) De kedvenc zenéinek fenyegető dalszövegei is sokatmondók a Bors szerint.A zaklatásból aztán kis híján tett lett, a banda egy budapesti koncertjére késsel érkezett – szerencsére leszerelték.Rosszindulat, mondjuk bosszúvágy is sarkallhatja a zaklatót, de az is legalább ilyen veszélyes, aki máson keresztül szeretne ismertté válni. Utóbbi emberölési kísérletig is fajulhat. John Lennon rajongója, Mark David Chapman előbb dedikáltatta J. D. Salinger Rozsban a fogó című kötetét az egykori Beatle-lel, ezután lőtte le az énekest. „Ez a vallomásom" – találták meg később a gyilkos sorát is a könyvben.„Figyelmet kell kapnom, fontosnak kell éreznem magam ahhoz, hogy úgy érezzem, mintha szeretnének" – fogalmazta meg a hasonló zaklatók motivációját Végh József kriminálpszichológus, aki rámutatott: ezek a zaklatók nem tudják, hogyan lehet szeretetet, szerelmet kapni. – Csak azt tanulták meg, hogyan lehet figyelmet kapni: kicsi rosszaságért kis figyelem, nagy rosszaságért nagy figyelem jár – tárt elénk egy végzetes logikát.Pásztor Anna esete nemcsak a filmekben létező jelenségre mutat rá, de hazánkban sajnos kevés zaklatási történet kerül a nyilvánosság – vagy a hatóságok – elé. Arra, hogy az énekesnő veszélybe kerülhet, a zaklatótól kapott 196 oldalnyi levél és több szerelmi vallomás utalt. De elutasítást kapott, amit nehezen tűrt.– Bánt-e az ember olyasvalakit, aki nem fontos neki? Mondhatnánk, hogy csak azt bántjuk, aki fontos nekünk. Féltékeny lennék-e rá, ha nem szeretném? – tette fel az elkövetők gyakori kérdéseit a kriminálpszichológus. – Ez egy rossz társítás: akit szeretünk, feltétel nélkül elfogadjuk, bízunk egymásban. A zaklatóban helyettesítő érzések, és nem valódi érzelmek jelennek meg, a szeretet helyett a féltékenység vagy a fontosság. Míg a bosszúvágy, rosszindulat gyorsan elmúlik, az érzelmi jellegű zaklatások nem maradnak abba. Pont az időtényező miatt nem szokták elég komolyan venni az áldozatok a zaklatást, mert kezdetben csak lassan fejlődik, változik a zaklató magatartása. De idővel egyre erőteljesebbé válik, a két zaklatás között eltelt idő is egyre rövidül, és veszélyes tettbe torkollhat.Tartunk tőle, hogy bárkiből válhat áldozat, de Végh József egészen meglepő jelenségre hívja fel a figyelmet. – Maga a zaklató az áldozat, aki üldözőként kezdi ugyan „játszmáját", de idővel változik, ritkán megmentőként, de inkább áldozatként jön ki belőle. Ő az, akit gyerekkorában bántottak, és egy drámaháromszögben éli le az életét: üldöző, megmentő vagy áldozat. Egy dolgot tanul meg: hogyan tud nyereséghez, mondjuk simogatáshoz vagy akár ütéshez jutni – mondja.Ezért azt tanácsolja, hogy aki belekerül egy zaklatási ügybe, azonnal forduljon a rendőrséghez, ha tettlegességgel fenyegetik, de érdemesebb már a sűrű vallomások „időszakában" segítséget kérni. – Minden hasonló esetet komolyan kell venni, mert bármelyik támadásig fajulhat. Aki ilyet tesz, személyiségében, akár érzelmi működésében torzult, személyiségében beteg embernek is mondható. Minden kapcsolatot szakítsunk meg a zaklatóval, mert benne az érzés nem múlik el, sőt erősödhet is – tette hozzá.