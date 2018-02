Vizeletvizsgálat segíthet kimutatni az ember biológiai életkorát

A Frontiers in Aging Neuroscience című, nyílt hozzáférésű tudományos folyóiratban publikált tanulmány készítői azonosítottak egy biomarkert az emberi vizeletben, amely a kor előrehaladásával egyre fokozódó oxidatív károsodás mértékéről árulkodik. A kutatók megtalálták a módját, hogy miként lehet meghatározni ezen biomarker szintjét a vizeletmintákban, olyan módszert kidolgozva, amellyel végső soron meghatározható a szervezet biológiai életkora.



A szakemberek szerint hasznosabb a biológiai életkort megállapítani, mint a születési dátumból kiindulni, mivel az emberek szervezete eltérő ütemben öregszik. Az új vizsgálat segíthet előre jelezni az életkorral összefüggő betegségek vagy akár a halál kockázatát is.



"A normális anyagcsere-folyamatok során termelődő oxigén melléktermékek oxidatív károsodást okozhatnak a sejtek biomolekuláiban, úgy mint a DNS, vagy az RNS" - mondta Caj Csien-ping, a kínai nemzeti természettudományi alapítvány támogatásával készült tanulmány társ-szerzője. Hozzátette: "ahogy öregszünk, egyre fokozódik az oxidatív károsodás és a markereinek szintje is a szervezetükben".



Caj és kollégái állatokon végzett korábbi vizsgálataik során kimutatták, hogy az RNS-károsodást jelző 8-oxoGsn jelű marker szintje növekszik a vizeletben a kor előrehaladásával.



A kutatók 1228 - két és kilencven éves kor közötti - kínai lakos vizeletmintáit elemezték úgynevezett nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia eljárással. Az eredmények azt mutatták, hogy a kor előrehaladásával növekszik a 8-oxoGsn marker szintje a 21 éves vagy annál idősebb személyek vizeletében.



A marker szintje nagyjából azonos volt a férfiaknál és a nőknél, kivéve a menopauza után lévő nőket, akiknél magasabb értékét mértek a szakemberek. Ezt valószínűleg a menopauza alatti ösztrogénszint csökkenés okozhatja, az ösztrogénnek ugyanis antioxidáns hatása van.



A kínai kutatók módszere hasznos lehet az öregedést vizsgáló nagy volumenű tanulmányoknál, mivel óránként akár tíz vizeletmintát is meg lehet vizsgálni vele.