WHO: 2050-re 900 millióra nőhet a halláskárosultak száma

Az adatokat a hallás március 3-i világnapjához időzítve adta ki a WHO, amely szerint öt évvel ezelőtt 360 millió, jelenleg pedig 466 millió ember szenved halláskárosodásban, köztük 34 millió kiskorú. A betegségben szenvedők számának növekedése főképp a népesség öregedésével magyarázható.



Emellett a kanyaró, a mumpsz és a rubeola kockázata, valamint más betegségek kezelésére alkalmas gyógyszerek használata is növelheti a halláskárosodás kialakulásának veszélyét. Károsodást okozhatnak a munkahelyi zajok és a túl hangos zene is.



"A múltbeli tendenciák és a jövőbeli előrejelzések szerint a halláskárosultak számának jelentős növekedése várható" - mondta Etienne Krug, a WHO munkatársa.



"Ha nem tesszük meg a szükséges lépéseket, majdnem minden tizedik ember 2050-re halláskárosodott lesz. Ez befolyásolhatja életüket, és jelentős költségekkel terhelheti az egészségügyi rendszert is" - figyelmeztetett az illetékes, sürgetve a kormányokat, hogy vegyék elejét a növekedésnek és tegyék hozzáférhetővé a halláskárosultak számára azokat a szolgáltatásokat és technológiákat, amelyekre szükségük van.



A WHO szerint az esetek felénél a halláskárosodás kialakulása megelőzhető. A szervezet ennek érdekében javasolja a gyermekek oltását a fertőző betegségek ellen, a krónikus fülfertőzésekben szenvedő gyermekek szűrését és kezelését, valamint a biztonságos szülés elősegítését, hogy csökkentsék a halláskárosodással járó légzészavarok és az újszülöttkori fertőzések kockázatát.