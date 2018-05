WHO: kevesebb telített és transzzsír fogyasztásával csökkenthető a szívbetegség kockázata

Az egyelőre csak javaslatként közzétett ajánlás célja, hogy megfékezzék a nem fertőző betegségeket - élükön a szív- és érrendszeri betegségekkel -, amelyek az évente világszerte bekövetkező 54,7 millió haláleset 72 százalékáért felelősek.



"A telített zsírsavak és a transzzsírsavak különösen nagy aggodalomra adnak okot, mivel nagy mennyiségben való fogyasztásuk összefügg a szív- és érrendszeri betegségek fokozott kockázatával" - mondta Francesco Branca, a WHO vezető munkatársa, hozzátéve, hogy az elmúlt 15 évből származó tudományos bizonyítékokra alapozva fogalmazták meg mostani ajánlásukat.



Az ENSZ szakosított szerve, amely utoljára 2002-ben foglalt állást a témában, június 1-jéig várja a nagyközönség észrevételeit, amelyek nyomán várhatóan az év végén véglegesíti ajánlását. A telített zsírok olyan állati eredetű élelmiszerekben fordulnak elő, mint a vaj, a tehéntej, a hús, a lazac és a tojássárgája, valamint néhány növényi eredetű termékben is, mint a csokoládé, a kakaóvaj, a kókusz és a pálmaolaj. Egy aktív felnőttnek nagyjából 2500 kalóriára van szüksége naponta.



"Ez azt jelenti, hogy körülbelül 250 kalóriányi telített zsírról beszélünk, ami egy kicsivel kevesebb mint 30 gramm telített zsírt jelent" - mondta Branca. Ennyi zsír nagyjából 50 gramm vajban, 130-150 gramm 30 százalékos zsírtartalmú sajtban, egy liter teljes tejben, vagy 50 gramm pálmaolajban található. A transzzsírsavak természetes módon előfordulnak a húsokban és a tejtermékekben is, ám elsődlegesen iparilag állítják elő őket: megtalálhatóak a sült krumpliban, a fánkban, a rágcsálnivalókban és az éttermek, valamint az utcai árusok által gyakran használt, részlegesen hidrogénezett sütőolajokban és zsírokban.



A WHO ajánlása szerint a túlzott mennyiségű telített és transzzsírt többszörösen telítetlen zsírsavakkal, például hal-, repce- és olívaolajjal kellene helyettesíteni. "A telített zsírsavak fogyasztásának csökkentése és többszörösen telítetlen zsírsavakkal, vagy teljes kiőrlésű gabonákból nyert szénhidráttal való helyettesítése a koszorúér-betegség kockázatának jelentős csökkenésével áll összefüggésben" - írták a szakemberek.



Hangsúlyozták továbbá, hogy az egészségtelen súlygyarapodás elkerülése érdekében a napi zsírfogyasztásnak nem szabadna meghaladnia a napi kalória-bevitel 30 százalékát. A mostani javaslat összhangban van a WHO egyéb, többek között a korlátozott cukor- és nátriumbevitelre vonatkozó ajánlásaival.