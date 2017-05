Horthy, sztálini diktatúra, Caesar, Hunyadi Mátyás: jönnek a történelem érettségi feladatai és megoldásai

- Budapesten a 3-as metró ismét kigyulladt, így nem jár. Ennek következtében több diák is késve tudott volna csak beérni a vizsga kezdetére. Volt, aki taxival oldotta meg. Volt viszont, akiért a tanára ment el robogóval, hogy biztosan beérjen. Le a kalappal az emberi gesztus előtt.A Deák Téri Evangélikus Gimnáziumban egy szép emberi gesztusról számoltak be: az egyik diákért robogóval ment el egy tanár, egy másik telefonon jelentkezett be, neki azt mondták, üljön taxiba. Egy harmadik késő diákot pedig megvárta a csoportja, így öt perccel később kezdték el a vizsgát - tudta meg a HVG Az érettségi rendjét szabályozó rendelet szerint az önhibáján kívül késő diák még aznap pótló vizsgát tehet az adott tárgyból, ha az igazgató engedélyezi. Ha viszont neki felróható okból késik, akár már csak javítóvizsgát tehet az erre kijelölt időpontban.A 2017-es történelem érettségi rövid válaszokat igénylő feladatrészében Julius Caesarról, a középkori városokról, Hunyadi Mátyás uralkodásáról, a kora újkori európai kereskedelmi útvonalakról, a 18. századi demográfiai változásokról, a Horthy-korszakról, a berlini falról, a határon túli magyarság II. világháború utáni helyzetéről és a magyarországi cigányságról kaptak feladatot a diákok - írja az eduline - Nem volt egyszerű a történelem érettségi, több mesterszakos egyetemistán is kifogtak a feladatok: nem egyértelműek a kérdések, ráadásul sok korszakot átölelnek a feladatok.Igen sok korszakot átölel a rövid választ igénylő feladatsor: kezdődik athéni demokráciával és az iszlám vallással. A magyar történelemből előkerül az államalapítás, a Rákóczi-szabadságharc, a dualizmus korának etnikai viszonyai, az ország II. világháborúban betöltött szerepe, a Kádár-korszak és a magyarországi cigányság helyzete. Egyetemes történelemből a nagy földrajzi felfedezések időszaka, az ipari forradalmak, az I. világháború szövetségi rendszere valamint a fejlődő országok jelenlegi problémáira vonatkozó kérdések is szerepelnek.A választható, kifejtős feladatoknál szerepel az egyetemes történelemben a felvilágosodás illetve a Sztálin-éra. A magyar történelemnél az Erdélyi Fejedelemség, Károly Róbert, az 1848-49-es szabadságharc, Mária Terézia kora, a Rákosi-korszak és Bethlen István miniszterelnöksége választható.6.20 - Ma a történelem írásbelikkel folytatódnak az érettségi vizsgák. A diákok emelt és középszinten adnak számot tudásukról. A vizsgákon változás, hogy a témák szűkültek, résztémák kimaradtak, például politika-, eseménytörténeti egységek, ami mintegy 15 százalékos csökkentés, és több esetben az érdemi tartalmak, folyamatok beépültek az általánosabbá váló gondolatsorokba. Néhány esetben pontosították a témakörök címét is.Az írásbeli és a szóbeli vizsgarészekre adható pontok aránya mindkét szinten a jelenlegi 90-60-ról 100-50-re módosul. Az írásbeli feladatokra adható 100 pont pedig 50-50 arányban oszlik meg a teszt és az esszék között - tette közzé honlapján az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. Mind közép-, mind pedig emelt szinten új feladattípusként jelenik meg a komplex tesztfeladat. Ez alkalmas lehet arra, hogy a vizsgázó egy vagy több forrás segítségével összetettebb, több kompetencia alkalmazását igénylő forráselemzést végezzen el egy adott témakörön belül. A komplex tesztfeladat a 12 tesztkérdés egyikét képezi, helyes megoldásával a legmagasabb pontszám szerezhető meg a tesztfeladatok között.Az esszékérdések száma csökkent, középszinten eddig nyolc lehetőségből hármat választott a vizsgázó, ehelyett az új vizsgaleírás szerint négyből két témát választhat, emelt szinten pedig az eddigi tízből négy helyett hatból hármat választhat. A változtatás oka, hogy a pedagógiai mérési adatok azt mutatják, az alacsonyabb számú esszéfeladatok is megfelelően mérnek, emellett költséghatékonysági és környezetbarát szempontokat is figyelembe vettek. Emelt szinten a kevesebb esszé miatt az időkeret felosztása is változik.Eddig 90 perc jutott a tesztre és 150 perc az esszékre, most 100 perc a tesztre és 140 perc az esszékre az esszék számából fakadóan. Ezen a szinten új esszétípus jelenik meg, a komplex feladat, amely irányulhat például valamely, több korszakon átívelő történelmi probléma bemutatására, vagy azonos korszakban párhuzamosan zajló magyar és egyetemes történelmi események összehasonlítására, vagy két különböző korszak eseményeinek összevetésére.A 2016/2017-es tanév május-júniusi vizsgaidőszakában az érettségi vizsgán az állami tankönyvfejlesztésért és kiadásért felelős szerv által kiadott, kronológiai adattáblázatot nem tartalmazó középiskolai történelmi atlasz és a 2015/2016-os tanévben tankönyvjegyzékre került középiskolai történelem atlaszok is használhatóak - jelezték.