Logaritmus, fügvények és valószínűségszámítás - Jönnek a matek érettségi feladatok és megoldások!

- Valószínűségszámítás, mértani sorozat, gráfok, logaritmus és függvények - ilyen feladatokat kaptak a végzősök a 45 perces első részben.- A korábbi szabályozáshoz képest a középszinten megkövetelt ismeretek nem haladják meg jelentősen az eddigieket, de a gráfok és a statisztika-valószínűség témakörében jelenik meg néhány új követelmény.A középszintű feladatsor halmazelmélettel kezdődött, de volt mértékegység átváltás, szöveges gráfos feladat, egyszerű egyenletek, logikai feladatok és ezen alapuló igaz-hamis állítás, sorozatszámítás, valószínűségszámítás, függvények és trigonometriai számítások is a 2016-os matek érettségiben . A feladatok szinte olyan sorrendben követték egymást, ahogy a tananyagban is szerepel.

A matek érettségi I. feladatlapjára 45 perce van a végzősöknek: a 10-12 feladatban alapfogalmakat, definíciókat, egyszerű összefüggéseket ellenőrzik.

A II. feladatlapra már 135 perc áll rendelkezésre. Az A része három, egyenként 9-14 pontos feladatból áll, alkérdésekkel. A B rész három, egyenként 17 pontos feladatot tartalmaz, amelyből csak kettőt kell megoldani.

