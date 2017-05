Stephen Hawking, Wall Street és a Csalagút a feladatok között - jövünk az angol érettség megoldásaival!

Szaktanári vélemény szerint könnyű az angol érettségi, és olyan szövegeket tartalmaz, amelyek a diákoknak is érdekesek lehetnekEgy Stephen Hawking-idézetet, egy elveszett szemüvegről szóló szöveget, egy, a sziesztázás hatásairól szóló cikket és egy különleges kerékpárzárról szóló anyagot kaptak a középszinten érettségizők az angol első részében. Megkezdődtek az angol írásbeli érettségik . Az eddigi tárgyakhoz hasonlóan idegen nyelvből is vannak változások az idén: a vizsga korábbi kilenc témaköre kiegészül egy tizedikkel, a gazdasággal.A Nemzeti alaptantervhez igazítva az élő idegen nyelvi érettségi vizsga középszintje a Közös Európai Referenciakeret (KER) értelmében a B1 szintnek, az emelt szint továbbra is a B2 szintnek felel meg. Ennek alapján mind a követelményekből, mind a vizsga leírásából kikerültek az A2-re vonatkozó magyarázatok, az A2 szintnek megfelelő feladatok - tette közzé honlapján az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet.Középszinten az írásbeli vizsga időtartama 180 perc, amelyből az első rész, az "Olvasott szöveg értése" 60 perces, a második rész, a "Nyelvhelyesség" feladatsorának megoldására 30 perc áll rendelkezésre. Az ezt követő szünet után a 30 perces "Hallott szöveg értése" vizsgaösszetevő következik, majd végül az "Íráskészség" 60 perc időtartamú feladatsora.Az íráskészség vizsgarész esetében a feladatok megoldásához mindkét szinten használható nyomtatott szótár - a többi vizsgarésznél semmilyen segédeszköz nem használható."Van igaz-hamis állítás egy vásárlói levélről, interjú egy amerikai meteorológussal, ahol a kérdéseket a vizsgázóknak kell megtalálni. Van vicces óvodai szökésről szóló történet, és magát postán feladó férfi is.A nyelvhelyességi feladatban Anglia védőszentjéről, Szent Györgyről kell egy szöveget elolvasniuk, majd a krími háborúban a katonákat hősiesen ápoló nővérről, Florence Nightingale-ről kaptak feladatot a diákok. Az íráskészség feladatlapon egy brit és amerikai barátnak kell levelet írni megadott szempontok alapján - ilyen volt a 2016-os angol érettségi