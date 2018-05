Intenzívebben hatnak bőrön át a grillfüst rákkeltő anyagai, mint belélegezve

A ruházat sem véd teljesen bizonyos káros anyagok, a policiklusos aromás szénhidrogének (PAH) bőrön át történő felvételétől - írta kollégáival Lao Csia-jung, a Csinani Egyetem kutatója az Amerikai Kémiai Társaság Environmental Science & Technology című tudományos lapjában megjelent tanulmányában.



A policiklusos aromás szénhidrogének (PAH) akkor keletkeznek, amikor zsír, szaft vagy olaj ég el a parázson. Ekkor a füsttel a magasba emelkednek és a grillezett ételeken is lerakódnak. Akinek nagy mennyiségben vesz fel a szervezete ilyen szénhidrogéneket, annál jelentősen megnövekszik a rákhoz vezető bizonyos bélelváltozások és légzőszervi megbetegedések kialakulásának kockázata.



Lao és munkatársai húsz olyan fiatal férfi vizeletmintáját vizsgálták, akik Kanton városában két és fél órán át grilleztek. Egyharmaduk grillezett ételt evett, a hússütő közelében állt és belélegezte a füstöt. Egy másik csoportjuk ugyanúgy a grill mellett állva belélegezte a füstöt, de nem evett az ételből, egyharmaduk pedig nem evett semmit és arcán maszkkal állt a közelben.



Az elemzések szerint a húst fogyasztók vizeletében volt a legmagasabb a PAH-szint, a bőrön át azonban több káros anyagot vett fel a férfiak szervezete, mint a belélegzés útján.



A vizsgálat során kimutatott 16 különböző PAH a ruházatukon is lerakódott. A kutatók ezért azt javasolják, hogy a grillezők a sütögetés után öltözzenek át és mossák ki ruháikat. "A piszkos ruhák különben állandó szennyező forrássá válnak" - emelték ki.



Aki húst grillez, az más káros anyagokkal is kapcsolatba kerül, például a heterociklusos aromás aminókkal (HAA), amelyek szintén rákhoz vezető bélelváltozásokat idézhetnek elő. Ezek az anyagok akkor keletkeznek, amikor túl forrón és túl sokáig sül a hús vagy más fehérjetartalmú élelmiszer. Ezért nem szabad semmilyen elszenesedett ételt megenni, minden fekete részt le kell vágni.



Az alumínium tálak megakadályozhatják a megégést, de hátrányuk is van: savak és sók hatására az alumínium az ételekre kerülhet.



"Ezért kerülni kell, hogy a savtartalmú vagy sós ételek - paradicsom, sós lében úszó sajtok, vagy citromlében pácolt halfilé - közvetlen kapcsolatba kerüljön az alumíniummal" - javasolja a német környezetvédelmi hatóságra hivatkozva a dpa német hírügynökség.



Grillezéskor minden tabu, ami páclében érlelt: a sonka, a szalonna, a bécsi kolbász. "Hő hatására nitrózaminok keletkeznek bennük, amelyek gyomor- és nyelőcsőrákot okozhatnak" - emeli ki a Német Ráktársaság.