Nemzetközi konferenciát tartottak Budapesten a limes világörökségi helyszín bővítéséről

A Római Birodalom határai világörökségi helyszín bővítése - Pannonia provincia világörökségi nevezése címmel Visy Zsolt miniszteri biztos kezdeményezésére rendezik meg a munkakonferenciát nemzetközi és magyar örökségvédelmi szakemberek részvételével - közölte a Miniszterelnökség kedden az MTI-vel.A Miniszterelnökség meghívására érkezett szakértők célja, hogy az UNESCO ajánlásának megfelelően egyeztessék a limes (a Duna mentén húzódó egykori római hadiút) nyomvonala és a környezetében található katonai objektumok (római katonai táborok, erődítmények, katonai települések, őrtornyok és más, a határvédelemhez tartozó emlékek) által érintett európai országok nevezési stratégiáját.A zártkörű rendezvényen a résztvevők áttekintik és harmonizálják az egyes országok pályázatait, véglegesítik a Római Birodalom határairól készített tematikus tanulmányt, és megtárgyalják azt a dokumentumot, amely a három kontinensen áthúzódó, tizennyolc országra kiterjedő, csaknem 6000 kilométer hosszú limes kiemelkedő, egyetemes értékeit meghatározza.Az örökségvédelmi tanácskozás a tervek szerint hozzájárulhat ahhoz, hogy 2018 januárjában a magyar kormány világörökségi címre terjessze fel a Római Birodalom több mint 400 kilométer hosszú magyarországi szakaszának emlékeit a szlovákiai, valamint az osztrák-délnémet limes-szakasszal közösen - írta a Miniszterelnökség. www.vilagorokseg.hu honlap ismertetője szerint a Római Birodalom szárazföldi (limes) és folyóparti (ripa) katonai létesítményei egységes építészeti sajátosságaik révén kiemelkedő történeti és tudományos értékkel rendelkeznek.A limes első elemeként 1987-ben a Hadrianus-fal (Egyesült Királyság) vált UNESCO világörökségi helyszínné. 2000-ben született szakmai javaslat arról, hogy a világörökségi egyezmény érintett részes államai a skóciai világörökségi helyszín egyfajta kiterjesztéseként a Római Birodalom teljes limesének világörökséggé nyilvánítása érdekében terjesszék fel a limesnek az országuk területére eső szakaszát, az így Frontiers of the Roman Empire (A Római Birodalom határai) megnevezéssel kialakuló nemzetközi sorozathelyszín részeként.Az Európai Régész Szövetség 2002-es thesszaloniki konferenciáján elfogadták az érintett részes államok közös összefogásával megvalósítandó nemzetközi sorozathelyszín létrehozásának gondolatát. 2005-ben Németországban az egykori Germania Superior és Raetia provinciák együttesen 550 kilométeres limesszakasza, majd 2008-ban a mintegy 40 kilométer hosszú Antoninus-fal (Egyesült Királyság) is a Világörökség részévé vált.A Római Birodalom teljes pannóniai határszakasza a Duna mentén húzódó folyami határ (Ripa Pannonica) Klosterneuburgtól (Citium) Zimonyig (Taurunum). A Ripa Pannonica magyarországi szakasza 415 kilométer hosszúságban húzódik Rajkától Sátorhelyig; a várományos világörökségi helyszín 124 részhelyszínt tartalmaz.