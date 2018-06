2 méteres és 45 éves kapusok, 99 kilós panamai - A legkisebb, a legnagyobb és a legidősebb: íme a torna rekorderei

A legmagasabb

A legalacsonyabb

A legidősebb

A legfiatalabb

A legnehezebb

A legkönnyebb

A legidősebb kapitány

A32 válogatott játékosai közül csak egy lépi át a kétméteres határt, a horvát csapat és a belga Gent kapusa, Lovre Kalinic 201 centiméter magas. Mindössze egy centivel alacsonyabb nála Jannik Vestergaard, a dánok hátvédje.A vélhetően főként lábbal veszélyeztet majd a szaúdi együttesben Jahja al-Sehri, a spanyol élvonalbeli Leganes csatára, ugyanis csak 165 centiméterre nőtt. Ezzel ő a vb legapróbb résztvevője holtversenyben a svájci Xherdan Shaquirivel és a panamai Alberto Quinteiróval.Az egyiptomi kapus, Esszam el-Hadarj 1973. január 15-én született, így 45 évével ő a torna korelnöke, emellett a vb-k történetének legidősebb pályára lépő játékosa lehet, amennyiben lehetőséget kap Hector Cúper szövetségi kapitánytól. A rekord most még a kolumbiai Faryd Montragóné, ő 2014. június 24-én 43 évesen és 3 naposan játszott a vb-n. El-Hadarj még a szenegáli, a szerb és a belga válogatott szakvezetőjénél is idősebb.Az ausztrál Daniel Arzani mindössze 19 éves, ő a világbajnokság egyetlen futballistája, aki 1999-ben jött világra. Az iráni születésű csatár így is csak harmadik az örökranglistán, a rekordot a nigériai Femi Opabunmi tartja, aki 17 évesen és 2 hónaposan lépett pályára a 2002-es vb-n.A nehézsúlyúak rangsorát a panamai Roman Torres vezeti, aki 99 kilogrammot nyom. A Seattle Sounders hátvédje elvileg egy kilóval könnyebb az angol Harry Kane-nél, ennek azonban - mint arra az angol sajtó felhívta a figyelmet - a szigetországi szövetség hibás adatközlése az oka. A Tottenham Hotspur ásza ugyanis valójában csak 89 kiló.A mezőnyből csak a japán Inui Takasi nem éri el a 60 kilót, a spanyol Betis szélsője 59 kilogrammos. A második helyen álló angol Jesse Lingard egy kilóval nehezebb nála.A legnagyobb tapasztalattal az uruguayi Oscar Tabarez ül le a kispadra a vb-n, ő 71 éves. Minden idők legöregebb vb-kapitánya a német Otto Rehhagel, aki 71 évesen és 306 naposan vezette a görög csapatot a 2010-es dél-afrikai tornán.