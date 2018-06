6 sárga laposát és sztárjait is óvnia kellene: Izland-Horvátország élőben 20 órától

Izland-Horvátország

D csoport, 3. fordul, Rosztov, játékvezető: Antonio Miguel Mateu Lahoz (spanyol)



Izland: Hannes Halldórsson - Birkir Savarsson, Kári Árnason, Ragnar Sigurdsson, Hördur Magnússon - Aron Gunnarsson, Emil Hallfredsson - Jóhann Gudmundsson, Gylfi Sigurdsson, Birkir Bjarnason - Alfred Finnbogason



Horvátország: Danijel Subasic - Tin Jedvaj, Dejan Lovren, Domagoj Vida, Ivan Strinic - Mateo Kovacic, Milan Badelj - Andrej Kramaric, Luka Modric, Ivan Perisic - Marko Pjaca



Amennyiben a már biztos nyolcaddöntős horvát labdarúgó-válogatott kedden pihenteti legjobbjait Izland ellen az oroszországi világbajnokság D csoportjának harmadik fordulójában, ez hatással lehet az argentin együttes továbbjutási esélyeire.



Dejan Lovren, a horvát együttes védője elárulta: teljes mértékben megérti az argentinok félelmeit a rotációjuktól, valamint arra vonatkozó vágyaikat, hogy a záró fordulóban is a legerősebb összeállításukban lépjenek pályára.



"De nekünk arra is gondolnunk kell, hogy hat sárga lapos játékosunk van. Bennünk az ő eltiltásuk miatt van inkább félelem" - utalt a liverpooli játékos csapattársai közül Ivan Rakiticre, Ante Rebicre, Sime Vrsaljkora, Mario Mandzukicra, Marcelo Brozovicra és Vedran Corlukára, akik újabb sárga lap esetén a nyolcaddöntőben eltiltottak lennének. A horvát keretben a kimondottan erős kezdőcsapat mögött a tartalékok kevés tapasztalattal rendelkeznek a nagy világversenyeket illetően, viszont keddi ellenfelüknél, a vb-újonc Izlandnál ez minden játékosra igaz.



"Nem számít, hogy ki játszik" - mondta a horvátok cserekapusa, Lovre Kalinic, aki azt is elárulta, hogy mindenképpen győzelemre játszanak. Lovren szerint Rakitic és Luka Modric nélkül esélytelenek lennének a vb-n, utóbbit még az Aranylabda várományosaként is említette.



"Német vagy spanyol játékosként sokkal több figyelmet kapna" - utalt a Real Madrid középpályására a honfitárs. Hozzátette: a vb-n nyújtott teljesítményével azonban Modric képes lehet a figyelem középpontjába kerülni.



A két együttes már a selejtezősorozatban is találkozott egymással, Izland 1-0-ra, Horvátország 2-0-ra nyerte meg a hazai mérkőzését. Előbbi viszont két ponttal megelőzte, így pótselejtezőre kényszerítette utóbbit. Izlandnak ez az egyetlen győzelme a horvátokkal szemben, egy döntetlen és négy vereség mellett.



A két fordulót követően egypontos argentin válogatott - amely a selejtezők során sem csillogott, csak az utolsó körben biztosította be vb-részvételét - az utolsó helyen áll a D csoportban, és továbbjutásban csak akkor reménykedhet, ha legyőzi Nigériát. De sorsa még akkor is függ a csoport másik mérkőzésének végeredményétől.



A dél-amerikaiak két mérkőzésükön csak egy gólt szereztek - Sergio Agüero Izlandnak lőtt találata egy pontot ért -, miközben Lionel Messi tizenkétszer próbálkozott kapura lövéssel eredménytelenül, de Maximiliano Meza is hiába iparkodott, és teremtett hat gólhelyzet - a legtöbbet a D csoportban -, az argentinokon ez sem segített.



Javier Mascherano, a dél-amerikaiak 34 éves labdarúgója Messivel kapcsolatban utalt arra, hogy a többi emberhez hasonlóan a Barcelona ötszörös aranylabdása is lehet frusztrált, de úgy érzi, hogy ennek ellenére jól van, ők pedig bíznak benne. A szövetségi kapitánnyal, Jorge Sampaolival való kapcsolatukról elárulta, hogy az a híresztelésekkel ellentétben "teljesen normális".



"Ha valami problémánk lenne vele, akkor azt megmondanánk neki" - hangsúlyozta Mascherano. Azt azonban elismerte a védő, hogy a horvátoktól elszenvedett vereség után krízismegbeszélést tartott a csapat és a kapitány. "A futballról beszéltünk, és arról, hogyan kerülhetnénk ki a gödörből. Még a legjobb edzők is kérhetnek tanácsot a játékosoktól" - nyilatkozta a futballista.



Argentína legutóbb a 2002-es vb-n nem jutott tovább a csoportjából, amelyben 4 ponttal zárt, és csak a hozzá hasonlóan búcsúzó Nigériát tudta legyőzni. A dél-amerikaiak a Nigéria elleni nyolc találkozójukból négyet a vb-ken játszottak (1994, 2002, 2010, 2014), és mindannyiszor egy góllal nyertek. Legutóbbi összecsapásuk alkalmával azonban - 2017 novemberében Krasznodarban - az afrikaiak bizonyultak jobbnak (4-2) barátságos mérkőzésen.

A csoportban Horvátország 6 ponttal vezet, Nigéria 3, Izland és Argentína 1-1 pontos.