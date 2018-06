A FIFA szerint rendben van a bíráskodás és a videóbíró alkalmazása a vb-n

A FIFA médiaoldalán olvasható állásfoglalás kitér arra is, hogy a videobíráskodást a futballtársadalom "összességében pozitívan fogadta és elismeri az ebből adódó előnyöket". Jelzi ugyanakkor, hogy ezután is lesznek viták, illetve egyes esetek megítélésében megoszlanak majd a vélemények, ugyanakkor a nemzetközi szövetség nincs abban a helyzetben, hogy minden egyes kérdéses esetet kommentáljon.



A FIFA a világbajnokság előtt is hangsúlyozta, hogy az új rendszer alkalmazásával a botrányoknak szeretné elejét venni, az egyértelműen téves, mérkőzést befolyásoló ítéletek lehetőségét igyekszik kizárni.



A szövetség a közleményében jelzi, hogy a bíráskodást és a VAR működésével kapcsolatos tapasztalatokat a csoportmérkőzések után összegzi, és akkor nyílik majd lehetőség az újságírók számára arra, hogy feltegyék a kérdéseiket.