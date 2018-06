A portugál kapitány örül a továbbjutásnak, az iráni a videóbírót szidta

Fernando Santos, a portugál labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya örömét fejezte ki a továbbjutás miatt, ám csapata játékával nem volt teljesen elégedett az Irán elleni 1-1-es döntetlent követően, mellyel együttese a második helyen végzett az oroszországi világbajnokság B csoportjában."A legfontosabb dolog, hogy folytathatjuk a tornát, igaz, nagyon erős rivális vár ránk a nyolcaddöntőben" - jegyezte meg a szaranszki meccs után az Európa-bajnok gárda trénere.A szakember úgy látta, hogy Cristiano Ronaldo 53. percben kimaradt büntetője hozott fordulatot a mérkőzésbe, s azt követően esett vissza csapata teljesítménye."Addig jobbak voltunk, de a büntetőt nem értékesítettük. Ilyen a futball. Viszont megtettük, amit vártak tőlünk, most pedig meg kell nyugodnunk és az Uruguay elleni meccsre kell figyelnünk" - mondta Santos.A hétfői találkozó portugál hőse a 34 éves Ricardo Quaresma volt, aki először kapott lehetőséget a kezdőcsapatban, s ezt a 45. percben a 16-os jobb sarkától, jobb külsővel a hosszú felső sarokba csavart góljával hálálta meg a szakvezetőnek."Egy kicsi szerencsém is volt a gólnál, viszont a legfontosabb, hogy megvan a továbbjutás" - értékelt Quaresma, aki az első két mérkőzésen összesen 20 percet játszott, s a hétfői meccs után bevallottan érzett egy kis elégtételt, amiért rengetegen kritizálták már a beválogatását is.Szaranszkban egyetlen csalódott portugál volt hétfőn este, Carlos Queiroz, Irán szövetségi kapitánya, aki nem is tudta leplezni csapata kiesése felett érzett szomorúságát, s elsősorban a VAR (videobíró)-rendszert kritizálta a lefújást követően."Nem a játékvezetőről beszélek, hanem egy rendszerről. Több ezer dolláros a technika, a szobában öt ember ült és egyik sem látta a könyöklést? Hagyjuk már!" - méltatlankodott a szakember, aki a sajtótájékoztatón 20 percen át beszélt a videós visszanézések rendszeréről.Queiroz azt nehezményezte, hogy Cristiano Ronaldót nem állították ki, miután szerinte lekönyökölte az egyik iráni védőt.A szakember egyik legnagyobb problémája a rendszerrel, hogy az edzők egyáltalán nem láthatják a kérdéses szituációkat. Emellett arról is beszélt, hogy a VAR bevezetésével a hibák már nem megengedhetőek a döntéseknél."Most már nincs lehetőség emberi hibára, az még a VAR előtt volt. Akkor elfogadtuk" - jegyezte meg keserűen Queiroz, aki azt is hangsúlyozta, hogy a többség szerint nem működik jól a VAR, a játékvezetők pedig arra hivatkozva mossák kezeiket a nehéz döntéseknél.Irán az előző fordulóban a VAR "áldozatává vált", amikor les miatt visszavonták a csapat spanyolok elleni gólját, a hétfői mérkőzés hajrájában viszont éppen a technika segítette büntetőhöz a válogatottat, mely annak kihasználásával egyenlített a portugálok ellen.