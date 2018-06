A szabadnaposok könnyíthetnek a moszkvai közlekedésen

Szergej Szobjanyin polgármester már a múlt héten arra kérte a munkáltatókat, ahol erre lehetőség nyílik, ott tekintsenek el az alkalmazottak csütörtöki munkavégzésétől, hogy ezzel is könnyítsék a fővárosi közlekedést. Azokat pedig, akik mégis munkába mennek, a tömegközlekedés használatára ösztönözte a városvezető a vb-rajt közeledtével.



Általános együttműködésről ugyan nem lehet beszélni, de azért lett foganatja a kérésnek, sokan otthonról dolgozhatnak a vb első napján, mások pedig ténylegesen szabadnapot vehettek ki.



Ezzel együtt így is nehézkes volt a közlekedés már csütörtök délelőtt is Moszkvában, különösen azért, mert az Oroszország - Szaúd-Arábia mérkőzésnek otthont adó Luzsnyiki Stadion tág környezetét elzárták a közúti közlekedés elől. Emiatt távolabb is torlódások alakultak ki, és esetenként a hivatalos járművek is jókora kerülővel, még GPS-támogatással is csak körülményesen juthattak el a céljukhoz.