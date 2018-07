A Tour de France-on is vb-lázban égnek

A Team Sky kerékpáros-csapata számára ugyan zajlik az év kiemelt versenye, a Tour de France, de a brit csapat természetesen követi az angol válogatott világbajnoki szereplését is: mi több, most feltöltöttek egy légifotót, amin kiírták: "It's coming home!" - azaz hazatér, amivel az angol szurkolók által (újra) felkapott dalra céloznak, amiben arról énekelnek, a világbajnoki trófea hazatér a futball őshazájába, azaz Anglia megnyeri a tornát.Az angolok szerdán este a horvátokkal játszanak a világbajnokság elődöntőjében.