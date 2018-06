Akár sorsolás is dönthet arról, ki legyen a csoportelső - Anglia-Belgium élőben 20 órától

A lényegi kérdések már eldőltek a G csoportban, ugyanis Anglia és Belgium is megverte Tunéziát és Panamát, így a csoport két favoritja egyaránt hat ponttal várhatja az egymás elleni zárómérkőzést. Az érdekességek azonban itt kezdődnek, ugyanis az még közel sem biztos, hogy melyik csapat végez a kvartett első vagy a második helyén, ráadásul a döntetlen sem jelent biztos megoldást a kérdésre, ugyanis mindkét válogatott 8-2-es gólaránnyal áll a meccs előtt. A szabályok értelmében ha döntetlen lenne, akkor a sárga és piros lapok által meghatározott fair play rangsor dönthet a két csapat között, de ha ez is egyenlő, akkor sorsolással dönthetik el, ki végez a csoport élén. Mindez azért roppant fontos, mert aki az első helyen zár, arra majd a H csoport második helyezettje vár, amit a meccs kezdési időpontjában már tudni fogunk, hogy Japán, Szenegál, vagy Kolumbia lesz, és ami fontosabb: a negyeddöntőben a Brazília-Mexikó mérkőzés győztese várhat arra a csapatra, aki erre az ágra kerül. Viszont aki csoportmásodik lesz, annak ugyan a H csoport győztese következik, viszont itt jön a nagy csavar, mert a negyeddöntőben már a papíron jóval könnyebbnek ígérkező Svédország-Svájc csata győztese következhet az elődöntőért - az által, hogy a németek kiestek a csoportjukból.



Minden bizonnyal tehát az angol és a belga szövetségi kapitány is annak örülne, ha másodikként végezne a csoportjában, mert így egy jóval könnyebb ágra kerülhet: valakinek azonban meg kell nyerni a G csoportot. A két csapat egyébként a világbajnokságok történetében 1990-ben találkozott utoljára, akkor Anglia hosszabbítás után 1-0-ra győzött.



G csoport, 3. forduló. Anglia-Belgium, Kalinyingrád 20.00, játékvezető: Damir Skomina (szlovén) A várható kezdőcsapatok: Anglia: Jordan Pickford - Trent Alexander-Arnold, Gary Cahill, Harry Maguire - Kieran Trippier, Dele Alli, Eric Dier, Jesse Lingard, Ashley Young - Marcus Rashford, Harry Kane. Szövetségi kapitány: Gareth Southgate.

Belgium: Simon Mignolet - Thomas Vermaelen, Dedryck Boyata, Toby Alderweireld - Nacer Chadli, Mousa Dembele, Marouane Fellaini, Youri Tielemans - Adnan Januzaj, Thorgan Hazard - Michy Batshuayi. Szövetségi kapitány: Ricardo Martínez.