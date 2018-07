Az angol védő átérezte a hétköznapi ember dühét

"Négy órát töltöttem azzal, hogy összerakjak egy kiba.tt lámpát. Vagy ebben, vagy a következő életben, de bosszút állok Svédországon!" - írta ki Harry Maguire a twitterre még két évvel ez előtt. Az üzenet most ért "célba", ugyanis az angol védő fejesével szerzett vezetést az angol nemzeti csapat a svédek elleni negyeddöntőben, amit végül meg is nyert, így a népszerű lakberendezési üzletre való utalás is abszolút ül.Csakhogy valószínűleg éppen az üzlettől származhat a poszt, ugyanis Harry Maguire hivatalos twitter-fiókja csupán 2017 júniusa óta él, tehát az idézett posztot nem írhatta ő, hiszen csak egy évvel később regisztrált a twitterre. Poénnak azért jó volt.