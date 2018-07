Cavani nagyon kellett volna: Uruguay-Franciaország 0-2 (élő)

II. félidő

Miranda lesz a brazil csapatkapitánya



A szövetségi kapitány, Tite folytatja az eddigi gyakorlatát, és ismét változtat. A vb csoportkörében a svájciak (1-1) ellen Marcelo, a Costa Rica-iakkal (2-0) szemben Thiago Silva, Szerbia (2-0) legyőzésekor Miranda, a Mexikó (2-0) elleni nyolcaddöntőben pedig ismét Thiago Silva viselte a csapatkapitányi karszalagot. Az eddigi csapatkapitányokban közös, hogy mindannyian a védelemben játszanak.

Negyeddöntő, Nyizsnyij Novgorod, játékvezető: Néstor Pitana (argentin)Muslera - Giménez, Godín, Cáceres, Laxalt - Nández, Torreira, Vecino, Bentancur - Luis Suárez, Stuani. Szövetségi kapitány: Oscar Tabárez.Lloris – Pavard, Varane, Umtiti, L. Hernández – Pogba, Kanté, Tolisso – Mbappé, Griezmann, Giroud. Szövetségi kapitány: Didier Deschamps.: Varane (40'), Griezmann (61')Hernandez (33'), Bentancur (38'), Rodriguez (67'), Tolisso h. Nzonzi (80'): Stuani h. Gomez (59'), Bentancur h. Rodriguez (59'), Nández h. Urretavizcaya (73'), Mbappé h. Dembélé (88')5 perc a hosszabbítás.: Mbappét is lehozzák a végére, Dembélé érkezik.Nem nagyon akar már egyik csapat se támadni.: Csere a franciáknál, Tolisso helyén NzonziTolisso teker a kapu fölé.Itt a harmadik uru csere, Nández helyére Urretavizcaya érkezik.Kakaskodás a kakasokkal. Mbappé kerül a földre, Godín, Suarez és Tolisso is körülötte, Pitana próbálja szétválasztani a feleket. Jönnek a többiek is, Pogba és Rodrigueuz, utóbbi kap egy sárgát is.: Kettőt is cserél Uruguay: Stuani helyett Gomez érkezik, Bentancur helyére pedig Rodriguez.Bentancur ballal a kapu jobb sarka fölé lő.: Mbappé szabadrúgására repül ki Muslera öklözni, miközben letarolja Pogbát és Cácerest.Csere nélkül folytatjuk.Két perc hosszabbítás volt, esemény nélkül.Lloris hatalas védés! Torreira szabadrúgását Cáceres fejelné a jobb alsóba, de a francia kapus kihalássza, a kipattanót Godín a kapu fölé lövi fél méterről.Llorist mozgatja meg Nández.Suarez adja be jobbról, Stuani elől Pavard fejel, a kipattanót Bentancur lövi rá, Lloris vetődik, az övé.Hernandez sárgul be lökés miatt.: Mbappé-Laxalt csata a jobb szélen megint, újabb francia szöglet.: Pogba próbálkozik, nagyon fölé.Mbappé-helyzet! Teljesen egyedül a kapu előtt, jön a beadás Pavardtól, nem veszi le mellel, inkább fejel, rá a kapu tetejére.Mbappé gyorsulna fel a szélne, Laxalt nem hagyja, fel is rúgja.Stuani tarolja le Hernandezt, nincs sárga.Nández adja be jobbról,de Stuani lába előtt elmegy a labda.: Giméneznek lép oda Giroud, ápolás jön.Elkezdődött a mérkőzés.Fehérben a franciák, kék-feketében Uruguay. Cavani sérülése nem gyógyult meg, a másik oldalon pedig Matuidi van távol, mondjuk ő eltiltás miatt.A nyolcaddöntőben két gólt szerző Kylian Mbappé a francia labdarúgó-válogatott világbajnoki negyeddöntőjének is kulcsszereplője lehet, igaz, a kőkemény uruguayi védelemmel szemben várhatóan nehéz dolga lesz. A Paris Saint-Germain 19 éves támadója Pelé óta az első tinédzser, aki vb-meccsen duplázni tudott, ráadásul góljai mellett is kiválóan játszott a nyolcaddöntőben: hihetetlen sebességű megindulásaival szemben az argentin hátvédek tehetetlenek voltak, legtöbbször csak szabálytalanul tudták megállítani."Néhányszor azon gondolkoztam, robogóval közlekedik-e" - viccelődött csapattársa gyorsaságával Florian Thauvin, a francia együttes középpályása. Az uruguayiak ellen vélhetően sokkal nehezebb dolga lesz Mbappénak, illetve csatártársainak, Olivier Giroud-nak és Antoine Griezmannak, mivel a dél-amerikaiak nagyon eredményesen védekeznek, Fernando Muslera a portugálok elleni nyolcaddöntőben 597 perc elteltével kapott gólt.A Diego Godín vezette védelem az Atlético Madridnál megszokott keménységgel játszik, ugyanakkor kirívó szabálytalanságot ritkán követ el: négy vb-meccsen mindössze egy sárga lapot gyűjtött be a La Celeste. Óscar Tabárez szövetségi kapitány joggal bízhat abban, hogy sikerül megfékezni Mbappét, ugyanis a nyolcaddöntőben csapata tökéletesen semlegesítette a világ egyik legjobb játékosát, Cristiano Ronaldót: a portugál szupersztár hiába próbálkozott hatszor lövéssel, kísérletei nagy részét blokkolták."Nem szabad nekik területet adnunk, meg kell fojtanunk a játékukat, el kell érnünk, hogy a támadóik kényelmetlenül érezzék magukat a pályán. Ez a mi fegyverünk" - jelentette ki Diego Laxalt uruguayi középpályás.A dél-amerikaiak számára a legnagyobb kérdés az, hogy a portugálok ellen duplázó Edinson Cavani bevethető állapotban lesz-e. A PSG csatárát a nyolcaddöntőben vádlisérülés miatt le kellett cserélni, és a beszámolók szerint még szerdán is nagy fájdalmai voltak. Amennyiben a támadó nem léphet pályára, úgy még nagyobb szerep hárul majd Luis Suárezre, aki - bár két gólt már szerzett - eddig adós az igazán jó játékkal, és elsősorban a rengeteg színészkedése miatt beszélnek róla.A mostani világbajnokságon még veretlen együttesek eddig összesen három alkalommal játszottak vb-n: az első, 1966-os találkozót a dél-amerikaiak nyerték 2-1-re, azt követően viszont kétszer is 0-0-s döntetlenre végeztek a felek. Felkészülési mérkőzést háromszor vívtak, abból is kettő gól nélküli volt. Legutóbbi találkozásuk alkalmával 2013-ban, Montevideóban 1-0-ra az uruguayiak nyertek. A dél-amerikaiak legutóbb a 2010-es világbajnokságon jutottak el a legjobb négyig, a franciák pedig 2006-ban. Az előző, brazíliai tornán előbbiek Kolumbia ellen a nyolcaddöntőben, utóbbiak a németekkel szemben a legjobb nyolc között búcsúztak.A továbbjutó az elődöntőben a belga-brazil összecsapás győztesével játszik kedd este Szentpéterváron.