De Bruyne: ha nem nyerünk Brazília ellen, semmi értelme, hogy negyeddöntősök vagyunk

"Egyértelműen a brazilok a favoritok, de ha meg akarjuk nyerni a tornát, akkor mindenkit meg kell vernünk" - szögezte le a Manchester City középpályása. "A japánok ellen nem akartunk veszíteni és hazarepülni, és ez a következő mérkőzésre is érvényes. Nyerni akarunk Brazília ellen, különben semmi értelme annak, hogy negyeddöntősök vagyunk" - tette hozzá.



De Bruyne ugyanakkor figyelmeztetett arra, hogy a dél-amerikai gárda nemcsak Neymarból áll.



"Természetesen mindenki őt figyeli, de én sok brazillal játszom egy klubban, és tudom, hogy mennyire jók" - jelentette ki.



Roberto Martinez szövetségi kapitány közölte, kisgyermekként ilyen meccsekről álmodik az ember:



"Brazília ellen a világbajnokságon, mindenki erre vágyik. Az első perctől kezdve élvezni fogjuk" - tette hozzá, majd rátért a japánok elleni bravúrra: "Ennél büszkébb nem is lehetnék a csapatomra. Nagyon kevesen tudnak 0-2-ről fordítani, ez a szenvedély és az elszántság jele" - vélekedett a 44 éves spanyol tréner.



Vincent Kompany kiemelte, hogy két cserejátékosuk, Marouane Fellaini és Nacer Chadli szerezte a második és harmadik gólt.



"Ez volt a különbség a két válogatott között. Olyan játékosok ülnek a kispadon, akik képesek meccseket eldönteni. Nagyon nehéz helyzetben is megőriztük a nyugalmunkat, és megmutattuk a mentális erőnket" - vélekedett a hátvéd.



A 22 mérkőzés óta veretlen belgák pénteken 20 órakor találkoznak Brazíliával a kazanyi negyeddöntőben.