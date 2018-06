Egy felejthetetlen vb kérdései - Holnap 17 órától kezdünk válaszokat kapni: jön a nyitómeccs

Vendégünk Kutasi és a Bordány U14



A holnapi rajttal beindul az élet a Délmagyarország–Hági szurkolói klubban is. Első vendégünk az egykori válogatott labdarúgó, Kutasi László lesz. A Szegeden népszerű játékos közösen nézi végig az Oroszország–Szaúd-Arábia meccset a Bordány U14-es csapatával. Retek Flórián együttese megnyerte a korosztályos megyei bajnokságot, őket mutatjuk majd be a közönségnek, pénteken pedig az újság olvasói is megismerkedhetnek a tehetséges csapattal.

Kik lesznek a főszereplők? A belga Hazard (jobbra) már klasszis, de a portugál Guedes is sztár lehet a vb-n. Fotó: FIFA

Utoléri-e az eddig összesen 10 vb-gólt szerző Thomas Müller a 11 vb-találatig jutó Kocsis Sándort? Netán a 12 alkalommal eredményes Pelét? Vagy minden idők legjobbját, a 16 gólos Miroslav Klosét? Bizony, talán még bele sem gondoltunk, de a Bayern München csatára írhat történelmet a holnap este kezdődő világbajnokságon. Na és persze a végső győztes, amelyről jóval több találgatás lát napvilágot. Olyan alapokon is, mint például pénzügyi és statisztikai adatok. Ha például a játékosok klubokban keresett pénzét vennénk alapul, akkor a legjobb fizetésű brazilok győznék le a döntőben a spanyolokat. Ha a világ legnagyobb futballstatisztikai cége, az Opta adatait vesszük alapul, akkor is a brazilok nyernek, de a vb-címvédő németek előtt. Ha viszont a játékosok értékét vesszük alapul, akkor egy francia–angol fináléban nyernének a gallok.Persze ezek csak számok és adatok tengere. Megannyi cikk született már a világbajnokság felvezetéseként, a legtanulságosabb címe viszont a következő volt: meg se próbáljuk megjósolni az eredményeket. Nemcsak azért, mert egy vb-nél nincs tippmixgyilkosabb esemény, hanem mert ilyenkor értékelődik fel legjobban minden egyes pillanat, egy váratlan csodagóltól kezdve egészen egy grimaszig. Ilyen apró rezdülések irányítanak egy ilyen eseményt, mi, a sportág szerelmesei pedig csak sodródunk az árral, és egyik ámulatból esünk a másikba.A legnehezebb a 736 játékosból néhány olyat kiszúrni, akik pár hétig klasszis produkciót nyújthatnak, de kevésbé ismertek a nagyközönség előtt. Ők azok, akik boríthatnak mindent. Kik lehetnek ilyenek? Ott van a szerb Szergej Milinkovics-Szavics, az argentin Cristian Pavon, a portugál Gonçalo Guedes, a dán Pione Sisto, a marokkói Hakim Zijes, a spanyol Alváro Odriozola, a perui Christian Cueva, a svájci Denis Zakaria, az iráni Alireza Dzsahanbaks, az ausztrál Tom Rogic vagy a mexikói Hirving Lozano.Na és persze ott van a szaúdi Navaf Al-Abed és az orosz Alekszander Golovin, rájuk lehet a nyitómeccsen figyelni. Egyet kell aludni, és csütörtökön 17 órától kezdetét veszi a világbajnokság, amely körül sok a kérdőjel, de egy dologban mindig biztosak lehetünk: felejthetetlen lesz.