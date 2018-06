Elég a döntetlen is: Spanyolország-Marokkó élőben 20 órától

Spanyolország-Marokkó

B csoport, 3. forduló,Kalinyingrád, játékvezető: Ravsan Irmatov (üzbég)



Spanyolország: David de Gea - Jordi Alba, Sergio Ramos, Gerard Piqué, Dani Carvajal - Koke, Thiago Alcantara, Isco, David Silva - Diego Costa, Iago Aspas. Szövetségi kapitány: Ferenando Hierro.



Marokkó: Munir el-Kadzsui - Acsraf Hakimi, Romain Szaissz, Mehdi Benatia, Hamza Mendil - Karim el-Ahmadi, Hakim Zijecs, Míbark Busszufa, Junesz Belhanda, Nureddine Amrabat - Halid Butadb. Szövetségi kapitány: Hervé Renard (francia)



Az Európa-bajnok portugál csapatnak, valamint a spanyol válogatottnak is elegendő a döntetlen a továbbjutáshoz az oroszországi labdarúgó-világbajnokság csoportkörének harmadik fordulójában, hétfőn.



A két európai élcsapat 3-3-as döntetlent játszott egymással, majd a spanyolok Iránt, a portugálok pedig Marokkót győzték le 1-0-ra. Amennyiben hétfőn is ugyanazt az eredményt érik el, a szabályosabb, sportszerűbb együttes végez jobb helyen a B csoportban. A fegyelmi mutatóban a Marokkó ellen készülő spanyolok jelenleg jobban állnak, hiszen eddig egy, az Iránnal játszó portugálok pedig két sárga lapot kaptak.



A spanyolok eddigi négy góljából hármat Diego Costa szerzett. Csapattársa, Koke szerint a csatár eredményessége annak köszönhető, hogy megértette, számára nem a labdabirtoklás, a sok labdaérintés a legfontosabb, inkább a kapura lövésekre kell összpontosítania, és specialitására, a védőkkel való küzdelemre.



Marokkó már biztosan nem juthat a nyolcaddöntőbe, Iránnak erre még van esélye, ezért a portugáloknak várhatóan nehezebb dolguk lesz, hiszen motiváltabb ellenféllel találkoznak.



A kalinyingrádi Spanyolország-Marokkó és a szaranszki Portugália-Irán mérkőzés is 20 órakor kezdődik hétfőn.