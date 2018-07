Ez nem jó jel a horvátoknak a döntőre

Danijel Subasic sokat tett azért, hogy Horvátország ott lehessen a vasárnapi világbajnoki döntőben a franciák ellen. Könnyen lehet azonban, hogy a személye gátolhatja meg a horvátokat abban, hogy megnyerjék a tornát - pontosabban klubja, a Monaco.Merthogy az előző három világbajnokság döntőjét egyaránt az a kapus veszítette el, aki pályafutása során védett a francia Monacóban. A 2006-os döntőben az olaszoktól vereséget szenvedett francia válogatott kapusa, Fabien Barthez korábban a Monacóban védett, akárcsak a 2010-es fináléban vesztes holland hálóőr, Marten Stekelenburg is megfordult a Monacóban - és ugyanígy tett a legutóbbi döntő vesztes kapusa, Sergio Romero.Subasicnál ráadásul még csak nem is kell a múltba menni, hiszen a 33 éves kapust jelenleg is a Monaco foglalkoztatja.