Hazard szerint a belga aranygeneráció megérett a sikerre

"Az angoloknak tíz-tizenöt évvel ezelőtt volt egy aranygenerációjuk, de nem nyertek semmit. Azt gondolom, most nálunk is egy ilyen generáció van, a szurkolók, az újságírók, az egész ország azt akarja, hogy nyerjünk valamit" - mondta a Chelsea futballistája, aki a 2000-es évek elejének angol nemzeti csapatára - David Beckhammel, Steven Gerrarddal és Michael Owennel - utalt.A belgáknál most egy hasonlóan erős keret jött össze, hiszen Hazard mellett többek között ott van a válogatottban Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne és Romelu Lukaku is, és gyakorlatilag minden poszton topbajnokságban meghatározó szerepet betöltő futballista játszik.A belgák a G csoportban éppen az angolokkal, valamint a panamaiakkal és a tunéziaiakkal találkoznak.