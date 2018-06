Hierro szerint sok az öt kapott gól, de a csoportelsőség és a továbbjutás volt a lényeg

A továbbjutásnak és a csoportelsőségnek örült, a csoportszakaszban bekapott öt gólt viszont sokallta a spanyol labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya a marokkóiak elleni világbajnoki mérkőzés utáni értékelésében."Elsők lettünk, ez volt a cél - szögezte le Fernando Hierro, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy voltak nehézségeik és mindenképpen javulniuk kell. - Öt gólt kapni, ez nem megy. A fiúknak meg kell érteniük a realitást, meg kell teremteniük a szükséges fölényt."A spanyolok a B csoport hétfői zárásán Kalinyingrádban úgy játszottak 2-2-es döntetlent, hogy Iago Aspas a 91. percben egyenlített.Hierro emlékeztetett rá, hogy előzőleg is tisztában voltak vele: a marokkóiakkal szemben nehéz feladat vár rájuk, mert a rivális hiába kapott ki kétszer 1-0-ra, "jobbat érdemelt volna"."A nyolcaddöntő megvan, most már igényesnek kell lennünk önmagunkkal szemben, mert ajándékba nem kapunk semmit" - vélekedett a kapitány. Hozzátette: bár az oroszok elleni nyolcaddöntőben a közönséggel is meg kell birkózniuk, de játékosai hozzá vannak ehhez szokva, ráadásul "a mérkőzést a pályán lehet megnyerni"."Ha folytatni akarjuk menetelésünket, nincs választási lehetőségünk. Tudjuk, hogy működik ez: nyerünk vagy csomagolhatunk" - figyelmeztette játékosait.Hervé Renard, a marokkóiak francia szövetségi kapitánya nem vitatta a videobírós segítséggel megítélt második spanyol gól jogosságát, ugyanakkor szerinte előtte nem arról az oldalról végezték el a szögletet, amelyiken a labda elhagyta a játékteret, amit "hatalmas bírói hibának" nevezett."Nem volt les, láttuk a videót, ezen nincs mit vitatni. Egyszerűen csak azt kérdezem, elvégezhet-e egy játékos egy szögletet a másik oldalról, nem arról, ahol a labda kiment. Odamentem a mérkőzés után a bírók szobájához, az ajtó zárva maradt" - mondta, elismerve ugyanakkor, hogy "nehéz foglalkozás a bíráskodás"."Természetesen győzni szerettünk volna a spanyolok ellen, ezért jöttünk. Szenvedtünk velük szemben, mint minden csapat. Ha megnézzük, ez a Barca és a Real Madrid vegyes csapata, gratuláció jár az összes játékosomnak ezért és az egész világbajnoki teljesítményért" - vélekedett.A tréner szerint némi tapasztalat hiányzott, de csapata a portugálok és a spanyolok - "a legjobbak közül való válogatottak" - ellen bizonyította, hogy már ezen a szinten van."Emelt, magasra emelt fejjel, büszkén térünk haza" - tette hozzá.