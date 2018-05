Itt lesznek a foci-vb meccsei - bemutatjuk a helyszíneket!

Kazany Aréna

A bő 45 ezres Kazany Arénát, amelyben a világbajnokságon hat mérkőzést - négy csoporttalálkozót, valamint egy-egy nyolcad- és negyeddöntőt - rendeznek, már 2013-ban átadták.Azzal a céllal épült, hogy a Rubin labdarúgócsapatának legyen egy modern otthona, de itt rendezték a 2013-as nyári Universiade nyitó- és záróünnepségét, továbbá itt bonyolították le - a stadionba telepített medencében - a 2015-ös vizes világbajnokság úszóversenyeit.A kivitelezés 2010 májusában indult és 2013 elejére be is fejeződött. Az Universiade után felújították a játékteret, és az első labdarúgó-mérkőzést 2013. szeptember 6-án játszották benne, amikor az oroszok 4-1-re verték a luxemburgiakat világbajnoki selejtezőn.A stadion - melynek építése mintegy 450 millió dollárnak megfelelő összegbe (118,8 milliárd forint) került - az egyik helyszíne volt a 2017-es Konföderációs Kupának.június 16., C csoport: Franciaország-Ausztrália 12.00június 20., B csoport: Irán-Spanyolország 20.00június 24., H csoport: Lengyelország-Kolumbia 20.00június 27., F csoport: Koreai Köztársaság-Németország 16.00június 30., nyolcaddöntő: C1-D2 16.00július 6., negyeddöntő 20.00Az 1956-ban átadott, 2017-re felújított Luzsnyiki Stadion lesz a központi helyszíne az oroszországi labdarúgó-világbajnokságnak, mivel itt rendezik a nyitó- és a zárómérkőzést is.A több mint 100 milliárd forintnak megfelelő összegbe került korszerűsítés nyomán immár 78 ezer helyett 81 ezer ülőhely várja a szurkolókat az arénában, amely a vb első és utolsó mérkőzése mellett további három csoporttalálkozónak, valamint egy-egy nyolcad- és elődöntőnek ad otthont.A Moszkva folyó partján emelt, egykor Központi Lenin Stadionnak nevezett, modernizált arénát tavaly november 11-én a hazai válogatott argentinok elleni barátságos mérkőzésével avatták fel, a meccset a vendégek nyerték 1-0-ra. A főpróba nem sikerült jól, a találkozót követően a rendőrség több környező utcát és fontos metrómegállót is lezárt, a szurkolókat kilométerekre elterelte. Többen arra panaszkodtak, hogy közel két óráig tartott, amíg a stadiontól elértek a földalattiig. Az orosz sajtó hibás tervezésről és teljes kudarcról írt. A városi tanács szóvivője elismerte, hogy hibáztak a szervezők, egyúttal hangsúlyozta: a problémákat a vb-ig ki kell javítani.A Luzsnyiki Stadion volt a központi helyszíne az 1980-as nyári olimpiának is, amelyre 103 ezresre bővítették. Itt rendezték a nyitó- és záróünnepséget, valamint az atlétikai versenyeket, a labdarúgódöntőt és a lovas eseményeket.1982. október 20-án 66 halálos áldozatot követelő tragédia történt a stadionban, amikor a Szpartak Moszkva és a holland HFC Haarlem UEFA Kupa-találkozója zajlott. A mérkőzés 90. percében az 1-0-ra vezető Szpartak újabb gólt szerzett, emiatt a már hazafelé induló szurkolók visszaözönlöttek, a stadion folyosóin kitört pánikban sok embert agyontapostak, többen megfulladtak a tömeg nyomása alatt. Független források a hivatalos szovjet adatnál jóval több áldozatról számoltak be.Az 1990-es évek közepéig megmaradt a stadion bő 100 ezres befogadóképessége, de 1996-ban, amikor befedték és modernizálták a lelátót, kisebb lett a nézőtér.1999-ben itt rendezték az AC Parma-Olympique Marseille UEFA Kupa-döntőt (3-0), 2008-ban pedig a Manchester United-Chelsea Bajnokok Ligája-finálét (1-1, tizenegyesekkel: 6-5).A legújabb felújítás előtti utolsó nagy sportesemény a 2013-as atlétikai világbajnokság volt. Az eddigi utolsó átépítés során többek között teljesen modernizálták a lelátókat, kibővítették a tetőszerkezetet, miközben a stadion külső megjelenését meghagyták.június 14., A csoport: Oroszország - Szaúd-Arábia (nyitómérkőzés) 17.00június 17., F csoport: Németország-Mexikó 17.00június 20., B csoport: Portugália-Marokkó 14.00június 26., C csoport: Dánia-Franciaország 16.00július 1., nyolcaddöntő: B1-A2 16.00július 11., elődöntő 20.00július 15., döntő 17.00A Luzsnyiki mellett a Szpartak Stadion a másik moszkvai helyszín az oroszországi labdarúgó-világbajnokságon: a bő 45 ezres arénában négy csoportmérkőzést és egy nyolcaddöntőt rendeznek.A létesítmény építését már 2007-ben el akarták kezdeni, de többszöri áttervezés után csak 2010-ben indult a beruházás, amely négy évig tartott. A Szpartak Moszkva 2013-ban névadó szponzori szerződést kötött egy helyi bankkal, így azóta Otkrityije Arénaként is ismert az otthona.Az építkezésre 100 milliárd forintnak megfelelő összeget költöttek, a stadiont 2014. szeptember 5-én a Szpartak és a Crvena zvezda (1-1) mérkőzésével nyitották meg.A Szpartak Stadion az egyik helyszíne volt a világbajnokság tavalyi főpróbájának, a Konföderációs Kupának.A vb-n a csoportszakaszban itt rendezik többek között az Argentína-Izland mérkőzést, amelyre a döntő mellett a leggyorsabban elfogytak a jegyek.június 16., D csoport: Argentína-Izland 15.00június 19., H csoport: Lengyelország-Szenegál 14.00június 23., G csoport: Belgium-Tunézia 14.00június 27., E csoport: Szerbia-Brazília 20.00július 3., nyolcaddöntő: H1-G2 20.00A Szentpétervár Stadion a moszkvai Luzsnyiki után a második legnagyobb létesítménye az oroszországi labdarúgó-világbajnokságnak: a 67 ezres arénában négy csoportmérkőzést, továbbá egy-egy nyolcad- és elődöntőt rendeznek, illetve ez lesz a helyszíne a bronzéremért sorra kerülő összecsapásnak is.A korábbi Kirov Stadion helyén, a Kresztovszkij-szigeten épült aréna 2017 áprilisára készült el, a tavalyi Konföderációs Kupán itt rendezték többek között a nyitó- és a - a chileiek feletti 1-0-s német győzelemmel véget ért - zárómérkőzést.A Zenit Arénaként, Kresztovszkij Stadionként vagy Pityer Arénaként is ismert létesítmény tervezése már 2005-ben elkezdődött, majd az első kivitelezési munkálatok 2008-ban indultak azzal, hogy 2009-re be is fejeződnek. Az építkezés azonban sokat csúszott, a stadiont át is kellett tervezni, hogy megfeleljen a nemzetközi szövetség előírásainak. A kivitelezést az elmúlt években több munkás halála és számos botrány kísérte. 2016 novemberében sikkasztás gyanújával nyomozást indítottak a város korábbi helyettes kormányzója ellen, a több mint tíz éven át tartó építkezést Dmitrij Medvegyev miniszterelnök 2016-ban szégyenletesnek nevezte. A végleges költség meghaladta az egymilliárd dollárt (264 milliárd forint), amellyel ez a valaha épült egyik legdrágább stadion.Az első hivatalos mérkőzést 2017. április 22-én játszották benne, azon a Zenit 2-0-ra verte bajnoki találkozón az Uralt.A stadiont a japán Kiso Kurokava tervezte, a formája egy űrhajóéra emlékeztet, tetőszerkezetét hatalmas oszlopok tartják.június 15., B csoport: Marokkó-Irán 17.00június 19., A csoport: Oroszország-Egyiptom 20.00június 22., E csoport: Brazília-Costa Rica 14.00június 26., D csoport: Nigéria-Argentína 20.00július 3., nyolcaddöntő: F1-E2 16.00július 10., elődöntő 20.00július 14., bronzmérkőzés 16.00A szocsi Fist Stadiont a 2014-es téli olimpiára építették - 2013-ban adták át -, a játékokon a nyitó- és záróünnepség helyszíne volt.Az ötkarikás események után kicsit több mint hatezer ülőhellyel bővítették a lelátót, így a világbajnokságon csaknem 48 ezren foglalhatnak helyet benne. Az átalakítási munkálatok, melyek a tetőszerkezetet is érintették, 2016 végére fejeződtek be.A 2017-es Konföderációs Kupán már tesztelhette a nemzetközi szövetség is a létesítményt, amely a világbajnokságon négy csoportmérkőzésnek, illetve egy-egy nyolcad- és negyeddöntőnek ad otthont.A stadion a nevét a közeli Kaukázusban lévő Fist hegycsúcsról kapta. Az Olimpiai Parkban található, ahol közvetlenül a közelében, illetve a többi ötkarikás létesítmény között haladnak el az autók a szocsi Forma-1-es futam során.június 15., B csoport: Portugália-Spanyolország 20.00június 18., G csoport: Belgium-Panama 17.00június 23., F csoport: Németország-Svédország 17.00június 26., C csoport: Ausztrália-Peru 16.00június 30., nyolcaddöntő: A1-B2 20.00július 7., negyeddöntő: 20.00A labdarúgó-világbajnokságra újonnan felépített, 45 ezer néző befogadására alkalmas Volgográd Aréna négy csoportmérkőzésnek ad majd otthont.A stadiont a város régi, Központi Stadion nevű arénája helyén építették fel 2015 és 2018 között. A létesítmény 16,4 milliárd rubelből (68 milliárd forint) épült a Volga folyó partján, a világtörténelem legvéresebb csatájának, a második világháborús sztálingrádi ütközetnek emléket állító hatalmas - 85 méter magas - női alakot ábrázoló szobor szomszédságában.A stadionépítéssel együtt az addig jobbára alacsony értékű lakóházakból, raktárakból és laktanyákból álló környéket is újjáépítették.Az arénában, illetve mellette két nagy sportközpont és tíz különböző edzőterem is helyet kapott, a tervezett uszoda és lovasiskola azonban pénzügyi okok miatt végül nem készült el.A vb után a helyi FC Rotor Volgograd otthona lesz a létesítmény, melynek lelátóját 35 ezer férőhelyesre szűkítik.június 18., G csoport: Tunézia-Anglia 20.00június 22., D csoport: Nigéria-Izland 17.00június 25., A csoport: Szaúd-Arábia - Egyiptom 16.00június 28., H csoport: Japán-Lengyelország 16.00A 45 ezres Szamara Arénában négy csoportmérkőzést, továbbá egy-egy nyolcad- és negyeddöntőt rendeznek az oroszországi világbajnokságon.A Cosmos Arénaként is ismert létesítmény első tervei már 2010-ben elkészültek, de csak 2012-re váltak véglegessé, amikor eldőlt, hogy Szamara rendező város lesz. A munkálatok 2014-ben indultak, de olyannyira lassan haladtak, hogy a 2017 végére tervezett átadási határidőt nem tudták tartani, sőt, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) idén márciusban azt közölte, hogy "még rengeteg munkát kell elvégezni". Kevesebb mint három hónappal a rajt előtt például nem volt kész a játéktér. Colin Smith, a FIFA versenyigazgatója akkor a helyszínbejárás után azt mondta, a helyi hatóságoknak és a kivitelezőnek mindent el kell követniük, hogy a terveknek megfelelően megtarthassák a létesemény hivatalos bejárását.A városközponttól északra található stadion legkarakterisztikusabb eleme a 65,5 méter magas kupolás tetőszerkezet, amely 32 panelből állt össze. A kivitelezés költsége 370 millió dollár (97,7 milliárd forint) volt.Az aréna a világbajnokság után a Krilja Szovjetov futballcsapat új otthona lesz.június 17., E csoport: Costa Rica-Szerbia 14.00június 21., C csoport: Dánia-Ausztrália 17.00június 25., A csoport: Uruguay-Oroszország 16.00június 28., H csoport: Szenegál-Kolumbia 16.00július 2., nyolcaddöntő: E1-F2 16.00július 7., negyeddöntő: 16.00A Rosztov Arénát 2015-ben kezdték el építeni, a 45 ezer néző befogadására alkalmas létesítmény a világbajnokságot követően az FC Rosztov otthona lesz.Az építkezés nem volt zökkenőmentes, ugyanis 2013-ban, még a földmunkák elkezdésekor öt második világháborús aknát találtak a területen. A város folyója, a Don bal partján épült stadion köré teljesen új szórakoztatóközpont is létesült éttermekkel, kávézókkal, vízparti sétánnyal.A világbajnokság után részben visszabontják az arénát 38 ezresre, a környéket pedig sport- és egészségcentrummá alakítják át: evezősközpont, vízisportaréna, jég- és kézilabdapálya, továbbá lovasközpont is lesz ott, amelyek mindenki számára nyitva állnak majd.A stadiont hivatalosan 2018. április 15-én nyitották meg a Rosztov és a Habarovszk bajnoki mérkőzésével.Itt mutatkozik be a vb-n az ötszörös győztes Brazília a svájciak ellen, emellett további három csoportmérkőzést és egy nyolcaddöntőt rendeznek benne.június 17., E csoport: Brazília-Svájc 20.00június 20., A csoport: Uruguay - Szaúd-Arábia 17.00június 23., F csoport: Koreai Köztársaság-Mexikó 17.00június 26., D csoport: Izland-Horvátország 20.00július 2., nyolcaddöntő: G1-H2 20.00Hat mérkőzést, köztük két egyenes kieséses találkozót - egy-egy nyolcad- és negyeddöntőt - rendeznek a Nyizsnyij Novgorod Stadionban a labdarúgó-világbajnokságon.Az Oka és a Volga folyók között felépült arénában két korábbi világbajnok pályára lép majd, a csoportküzdelmek során Argentína és Anglia is játszik itt.A helyszínen 45 ezren láthatják majd az együtteseket a kifejezetten a tornára épített létesítményben, amely közel fekszik a város egyik fő turisztikai látványosságának számító Alekszandr Nevszkij-székesegyházhoz.A stadion 17,9 milliárd rubelből (75,1 milliárd forint) készült.Nyizsnyij Novgorodnak jelenleg nincsen első osztályú labdarúgócsapata, így a vb-t követően a második vonalbeli FC Olimpiec használja majd az arénát.A környéken létesülő multifunkcionális edző- és egészségközpont a lakosság minden tagja számára használható lesz, és a városvezetés tervei szerint a stadion mellett vízparti sétány, bicikliút és parkoló is létesül majd.június 18., F csoport: Svédország-Koreai Köztársaság 14.00június 21., D csoport: Argentína-Horvátország 20.00június 24., G csoport: Anglia-Panama 14.00június 27., E csoport: Svájc-Costa Rica 20.00július 1., nyolcaddöntő: D1-C2 20.00július 6., negyeddöntő 16.00A 45 ezres szaranszki Mordovia Aréna "melegséget sugárzó" narancssárga színével tűnik ki a labdarúgó-világbajnokság stadionjai közül.Sok más arénához hasonlóan ez is folyóparton áll, s itt is a városrész rekonstrukciójával egybekötve készült el a létesítmény egy német építész, Tim Hupe tervei alapján.Az aréna füvét Kanadából importálták, a gyepszőnyeg alá 37 kilométernyi fűtőcső került, emellett a hideg hónapokban felülről is melegítik.A vb-n négy csoportmérkőzést rendeznek benne, azután viszont a legfelső emeletet elbontják. Így 28 ezresre csökken a befogadóképesség a később a helyi FC Mordovia Szaranszk otthonául szolgáló létesítményben, amelyben egy röplabdára és kosárlabdára is alkalmas fedett csarnok is lesz.június 16., C csoport: Peru-Dánia 18.00június 19., H csoport: Kolumbia-Japán 17.00június 25., B csoport: Irán-Portugália 20.00június 28., G csoport: Panama-Tunézia 20.00A Litvánia és Lengyelország által körülhatárolt orosz exklávéban felépült Kalinyingrád Stadion a lengyel határtól mindössze 45 kilométerre található, s a sorsolás úgy hozta, hogy hat európai válogatott is ott játszik majd a csoportkörben.Az együttesek között ráadásul több olyan is akad, amelytől jó teljesítmény várható: Spanyolország, Anglia és Belgium csapata mellett a szerb, a horvát és a svájci szurkolók azok, akiknek nem kell túl messzire utazniuk kedvenc csapatuk mérkőzéséért.A 257 millió euróból (81 milliárd forint) felépült, a müncheni Allianz Aréna által ihletett létesítményben 35 ezer néző fér majd el, de a világbajnokság után 25 ezerre csökkentik a székek számát, s a tető egy részét is elbontják.A stadion Kalinyingrád belvárosához közel, az Október-szigeten áll, melyen - sok más helyszínhez hasonlóan - egyúttal területrendezés is zajlott: a vb után közpark és folyóparti sétány létesül majd.Eredetileg 45 ezer férőhelyesre tervezték a létesítményt, ám a végül elfogadott terveken csak a vb-mérkőzésekre minimálisan megszabott 35 ezres befogadóképesség valósult meg.A stadion a torna után az FC Baltika otthona lesz.június 16., D csoport: Horvátország-Nigéria 21.00június 22., E csoport: Szerbia-Svájc 20.00június 25., B csoport: Spanyolország-Marokkó 20.00június 28., G csoport: Anglia-Belgium 20.00Az oroszországi torna legkeletibb fekvésű stadionjában, a Jekatyerinburg Arénában négy mérkőzést rendeznek, melyeket közel 36 ezren tekinthetnek majd meg a helyszínen.A Moszkvától légvonalban 1417 kilométerre található város az egyetlen Urálon túli helyszíne a világbajnokságnak. Az itteni négy találkozó érdekessége, hogy mind az öt, vb-n szereplő kontinentális szövetség legalább egy-egy képviselője pályára lép az arénában.A stadiont eredetileg 1957-ben emelték, s a moszkvai Luzsnyiki, illetve a szocsi Fist mellett ez a harmadik olyan aréna, amely egy már meglévő létesítményt felújítása.Az újjáépítés során sok elemet meghagytak a régi, sztálinista kinézetből, ugyanakkor a stadionon kívülre később visszabontandó, 42 méter magas mobillelátókat emeltek, egészen egyedi külsőt kölcsönözve az épületnek. Az áprilisi tesztet sikeresnek minősítették a szakemberek. Az orosz bajnokság biztonsági főnöke elismerte, hogy előzetesen voltak kételyek, mivel először építettek ilyen jellegű lelátókat, de mindenki biztonságban volt, a szerkezet stabilan állt, nem imbolygott a szélben.A világbajnokság után 23 ezer fősre csökkentik a befogadóképességet, és az FK Ural otthona lesz majd a stadion.június 15., A csoport: Egyiptom-Uruguay 14.00június 21., C csoport: Franciaország-Peru 14.00június 24., H csoport: Japán-Szenegál 17.00június 27., F csoport: Mexikó-Svédország 16.00