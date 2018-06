Izland számára rossz előjel az argentinok elleni nyitány - élőben 15 órától

Argentína-Izland

A várható kezdőcsapatok:

Argentína: Wilfredo Caballero - Eduardo Salvio, Nicolás Otamendi, Marcos Rojo, Nicolás Tagliafico - Lucas Biglia, Javier Mascherano - Maximiliano Meza, Lionel Messi, Ángel Di María - Sergio Agüero



Izland: Hannes Halldórsson - Birkir Savarsson, Sverrir Ingason, Ragnar Sigurdsson, Hördur Magnússon - Jóhann Gudmundsson, Aron Gunnarsson, Emil Hallfredsson, Birkir Bjarnason - Gylfi Sigurdsson - Alfred Finnbogason



Az ellenfelek számára nem bizonyult ideális kezdőpartnernek a dél-amerikai gárda, amely a hat találkozóból ötöt megnyert, és csak a svédektől kapott ki 3-2-re, még az 1934-es vb-n.



A vb-újonc izlandiak történetük során nyolcszor mérkőztek meg dél-amerikai riválissal, s ebből hat összecsapást elveszítettek, csak Bolíviát győzték le 1994-ben 1-0-ra, míg 1995-ben 1-1-es döntetlent játszottak Chilével.



Az argentinok, akik sorozatban a 12., összesítésben pedig a 17. világbajnokságukon vesznek részt, ezúttal is az ötszörös aranylabdás Lionel Messitől várják "a megváltást". A 31. születésnapját jövő vasárnap ünneplő, negyedik vb-jén szereplő támadó a Barcelonával már minden lehetséges címet begyűjtött és 32 trófeája van, a válogatottal azonban még nem nyert nagy tornát. A 124-szeres válogatott sztár a rajt előtt elmondta: az elért eredménytől teszi függővé, hogy a továbbiakban játszik-e még a nemzeti együttesben.



Önmagában ezért is érdemes lenne csapattársainak iparkodniuk, de egyáltalán nincsenek könnyű helyzetben. Argentína gárdája a selejtezősorozatban csak az utolsó fordulóban biztosította kijutását a vb-re, és a felkészülési időszakban kellemetlen meglepetések érték: novemberben Nigériától (2-4), márciusban pedig Spanyolországtól (1-6) szenvedett súlyos vereséget. Egy kapaszkodója mégis lehet: Messi a két találkozó egyikén sem lépett pályára.



A két éve Eb-negyeddöntős izlandiak a horvátokat is megelőzve csoportelsőként végeztek vb-selejtezős csoportjukban, viszont a felkészülésük nem sikerült túl fényesre. Márciusban Mexikótól (0-3) és Perutól (1-3), majd júniusban Norvégiától (2-3) is kikaptak, és csak az utolsó erőpróbán, Ghánával szemben nem maradtak alul (2-2).



A D csoport esti mérkőzésén, a Horvátország-Nigéria találkozón is először ütközik meg egymással a két fél. A horvátok vb-n eddig egyszer találkoztak afrikai riválissal, akkor viszont nyertek (Kamerun ellen 2014-ben 4-0-ra). A nigériaiak ugyanakkor amilyen jól kezdtek az európai csapatokkal szemben a vb-ken (négy győzelem és egy vereség), olyan rosszul folytatták a szereplésüket (egy győzelem, egy döntetlen, négy vereség). Európai klubokban meghatározó szerepet betöltő játékosokban egyik oldalon sincs hiány - a mérleg nyelve azért a horvátok felé billen -, s a papírforma alapján a két válogatott az argentinok mögött csak a másik továbbjutó helyért csatázik majd egymással. Szombaton eldől, lépéselőnyhöz jut-e valamelyikük.



Heimir Hallgrímsson szövetségi kapitány a négy éve, Brazíliában vb-döntős argentinok elleni szombati mérkőzést megelőző pénteki, moszkvai sajtótájékoztatón kijelentette: csapata készen áll, minden futballistája játszani akar.



A kérdések többsége arra vonatkozott, hogy a két évvel ezelőtti Eb-szereplésből - a negyeddöntőig tartó menetelésből - mennyit tanultak, illetve, hogy a mostani csapat erősebb-e az akkorinál.



"Sok tapasztalatot szereztünk az Eb-n, és azóta is keményen dolgozunk, hogy még jobbak legyünk. Az Európa-bajnokságon jól szerepeltünk, a világbajnoki selejtezőcsoportunkat megnyertük" - szögezte le a szakvezető.



Arra az ugyancsak többször elhangzott felvetésre, hogy mivel készül Lionel Messi semlegesítésére, úgy reagált, nincs varázsszere. Ugyanakkor megjegyezte, az argentin válogatott nemcsak Messiből áll, tele van olyan nagyszerű játékosokkal, akik topbajnokságokban szerepelnek kiemelkedően. Mint mondta, csapatként lehet eredményt elérni, már eddig is megmutatták, hogy ha egymásért küzdenek, a célok elérhetők.



Aron Gunnarsson csapatkapitány is arról beszélt, hogy az Eb-részvétel után már rendelkeznek a megfelelő tapasztalattal, kiegyensúlyozottan várják az első összecsapást.



"Nem vagyunk idegesek, nincs vesztenivalónk, pozitívan állunk a holnapi mérkőzéshez" - mondta a Cardiff City középpályása, majd hozzátette: mindig van lehetőség a fejlődésre, ezért dolgoztak az elmúlt két évben, és most tapasztaltabbak, mint az Európa-bajnokság idején voltak.



Akárcsak a mérkőzés iránt, melyre az elsők között kelt el az összes jegy, a sajtótájékoztatón is élénk volt az érdeklődés. A terem annak ellenére teljesen megtelt - több mint százan voltak jelen, többen a földön foglaltak helyet -, hogy nem a világsztárokkal teletűzdelt dél-amerikai válogatottról lehetett információt begyűjteni. Igaz, az izlandiak előrelépését, teljesítményét nemzetközi szinten is elismerik, egy kolumbiai újságíró például a kérdése előtt elárulta, hogy még náluk is sokan szurkolnak nekik.



A sajtótájékoztatót megelőzően került sor az izlandiak edzésére napos időben, 17 fokban. A gyakorlás sajtónyilvános első negyedóráját - gyakorlatilag a bemelegítést - is már több tucatnyi újságíró figyelte a 45 ezer férőhelyes Szpartak Stadionban, amelyben az izlandi-argentin találkozót követően további három csoportmérkőzést, illetve egy nyolcaddöntőt rendeznek.



A nagyon erős D csoportban még Horvátország és Nigéria szerepelt.