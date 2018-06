Jelenleg kiesésre áll a címvédő: Koreai Köztársaság-Németország a félidőben 0-0 (élő)

Még Dél-Korea is továbbjuthat, ha kettőnél több góllal legyőzi Németországot, és Svédország kikap Mexikótól. Adott esetben hármas holtverseny is lehet az élen, ha az északi válogatott megveri Mexikót, míg a németek az ázsiaiakat.

F csoport, 3. forduló, Kazany, játékvezető: Mark Geiger (amerikai)Cso Hjun Vu – Li Jong, Dzsang Hjun Szu, Jun Jung Szon, Kim Jung Gvon, Hong Csul – Ku Dzsa Csol, Dzsung Vu Jung, Li Dzse Szung – Mun Szon Min, Szon Hung Min.Sin Te JongNeuer – Kimmich, Süle, Hummels, Hector – Khedira, Kroos – Goretzka, Özil, Reus – Werner.Joachim LöwJung (9'), Li (23'), Mun (49'), Szon (65')Ku h. Hvang (56'), Khedira h. Gomez (58'), Goretzka h. Müller (63'), Mun h. Ju (69')Özil tekeri be Gomeznek, emelkedik, de pont Cso kezébe fejel. Cserél Dél-Korea.Mun cselezget a kapu előtt addig, míg Hummels szereli.Szon kap sárgát, bár érthetetlen, miért. Két németbe fut bele majd elesik, elvileg színészkedés.Goretzkát váltja Thomas Müller a németeknél.Werner, Özil, Kroos a labda útja át a jobbról a bal oldalra, Kroos a blokkba lövi, kirúgás.Khedira helyett Gomez érkezik.Cserél Korea, Ku jön le, Hvang be.Szon sodródik le az alapvonalig, hiába hagyta el Neuert, onnan már nem tudja betenni.Mun helyzetben, de felrúgja Kroost, sárga.: Goretzka jobbról, Werner fejelne hat méterről, de hatalmasat véd Cso.Folytatjuk, egyelőre csere nélkül.Meg se várja a bíró a 3 percet, vége az első félidőnek.3 perc a hosszabbítás.Szon is büntetőt akar, ő Khedirával esik el, de inkább ő rántotta a németet mint fordítva. Kirúgás.Hectort tapossák meg a tizenhatoson belül, 11-est akar, de nem kap. Közben az átaádást Werner vágja a kapufára.Ku átadása éppen csak hosszú Linek, Hector ment előle a 16-oson.Özil indul be középre, kiadja jobbra Wernernek, a megpattanó lövés a kapu tetejére esik, szöglet. Kroos beadását Wernernek fejelik az alapvonalra, beadja a kapu előtt álló Hummelsnek, de nem tudja begyötörni.Kimmich-Reus összjáték, jó 20 méterről bombáz, de blokkolják a lövést a koreaiak.Reus beadását kell menteni.Koreai beadás után Hummels fejese Szon elé érkezik, majdnem kilövi a rövid felsőt.Goretzkát most Li viszi földre ez is sárga.Szon szögletét Li rúgja rá, ez meg rossz.30 méterről rúg szabadot Korea, Neuer látja is, az ölébe jön a labda, elejti, Szon robban, Neuer másodjára kiüti. Ez meleg volt...Ku marad lent Kimmich veszélyes beadása után, Cso kirobban, és Ku Goretzkával együtt zuhan a földre.Goretzka indul meg a jobb oldalon, Kimmich labdájával, de nem tud középre adni Wernernek, odalép Hong.Jun megy rá Hectorra nyújtott lábbal, sárga.Kroos indítja Reust, bedobás.Kimmich kerül földre, Szon segített neki.Szon a jobb oldalon, Hectorról fordul le, de Özilben elakad.Korea kezdte a találkozót, ők pirosban, a németek zöldben.Az F jelű négyes azon kivételes csoportok közé tartozik, melyekben az utolsó forduló előtt még valamennyi csapatnak van esélye a 16 közé kerülésre. (A legjobb helyzetben a hatpontos Mexikó van, mely a németeket és a dél-koreaiakat is legyőzte, s már a svédek elleni döntetlennel is biztosan továbbjut, egy vereség viszont akár a nyolcaddöntőjébe is kerülhet.A német csapat három, kifejezetten halvány félidő után a svéd csapat elleni meccs második játékrészében régi arcát mutatta és az utolsó pillanatokban fordított, amivel a saját kezébe vette a sorsát. Joachim Löw együttesének ugyanis kétgólos, vagy annál nagyobb különbségű siker egészen biztosan továbbjutást ér. Viszont már az egygólos győzelem is veszélyes lehet számára, s figyelnie kell a svéd-mexikói találkozó alakulására.A csoport két európai együttese ugyanis teljesen azonos mutatókkal (3 pont, 3-3-as gólarány) áll a tabellán, s nem elképzelhetetlen egy hármas holtverseny. A helyzet pikantériája, hogy ha mindkettő kikap, akkor Dél-Koreával (0 pont, 1-3), ha nyer, akkor Mexikóval (6 pont, 3-1) lesznek holtversenyben, s megkezdődik a számolgatás. A szabályok szerint elsőként a gólkülönbséget, majd - ha ez is azonos, akkor - a több lőtt gólt veszik figyelembe, s ezt követően vizsgálják az egymás elleni eredményeket, s azon belül a pontokat, gólkülönbséget, több lőtt gólt.Joachim Löw szövetségi kapitány az első mérkőzésen elsősorban a 2014-es világbajnokokra építette csapatát, ám a svédek ellen már változtatott, az egyaránt sokat kritizált Sami Khedira és Mesut Özil is csak a padról nézte társait, s azt, hogy a legutóbbi vb-ről sérülés miatt lemaradt Marco Reusszal, vagy a fiatal Sebastian Rudyval és Julien Brandttal sokkal hatékonyabban működött az együttes játéka, mint velük.

A keret úgy lett összeállítva, hogy több alternatívánk is legyen"

- mondta Löw, s jelezte, hogy minden játékosára számít, így elképzelhetőek változások a svédek elleni csapathoz képest is.

Biztos, hogy olyanokra is szükség lesz, akik eddig még nem jutottak szóhoz."