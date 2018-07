Jürgen Klinsmann nem lesz az új japán kapitány

Ezt maga az 53 esztendős edző jelentette be a közösségi médiában, és pletykának tartja, hogy neve szóba került lehetséges kapitányként. A japán szövetség csütörtökön közölte, hogy Nisino Akira nem marad posztján, és nem is próbálják meg rábeszélni a folytatásra azok után, hogy július végén lejár a szerződése. A 63 éves Nisino két hónappal az oroszországi világbajnokság előtt, Vahid Halilhodzic menesztését követően vette át az együttest. Vezetésével a japánok a nyolcaddöntőig jutottak: ott már 2-0-ra is vezettek az esélyesebb belga csapat ellen, ám végül 3-2-re kikaptak.