Képes lesz-e megint veretlenül kiesni Svájc? - Szerbia-Svájc 20 órától élőben

A csoport európai párharcának is óriási a tétje, Szerbia ugyanis egy újabb győzelemmel biztosan bejut a 16 közé, míg Svájc nagyon nehéz helyzetbe kerülhet egy vereséggel. A döntetlen, vagy a svájci siker viszont teljesen nyitva hagyná a továbbjutás kérdését a kvartettben, és a Svájc-Costa Rica, Brazília-Szerbia összecsapásokon dőlne el - szinte - minden lényegi kérdés. A mérkőzés várhatóan kiélezett csatát hoz majd, nagy kérdés, hogy az egyaránt fegyelmezett és kemény csapatjátékot játszó együttesek mire mennek egymással. A két válogatott az első körben visszafogott támadójátékot mutatott be, szabadrúgást követően szerezték góljukat, s kérdés, pénteken melyik gárda lesz veszélyesebb a kapura. "Mindhárom ellenfelünket feltérképeztük a vb előtt, így tökéletesen tisztában vagyunk a svájciak játékával is" - mondta magabiztosan Mladen Krstajic, a szerbek szövetségi kapitánya, akinek a Costa Rica elleni volt az első tétmérkőzése szakvezetőként. "Nagyon remélem, hogy az emberek végre elismerik a teljesítményünket, észrevesznek minket. Néha nem kapjuk meg az elismerést, ami nagy kár, mert nagyon jól játszunk" - beszélt a saját csapatáról Vladimir Petkovic, a svájciak kapitánya. Szerbia és Svájc válogatottja pénteken, Kalinyingrádban először csap majd össze egymással. Várható kezdőcsapatok: Szerbia: Sztojkovics - Ivanovics, Milenkovics, Tosics, Kolarov - Matics, Milinkovics-Szavics - Tadics, Ljajics, Milivojevics - Mitrovics.

Svájc: Sommer - Lichsteiner, Schar, Akanji, Rodriguez - Behrami, Xhaka - Shaquiri, Dzemaili, Zuber - Seferovic.