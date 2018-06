Kieshet a címvédő, Özil és Hummels a kispadon: Németország-Svédország 0-0 (élő)

Németország-Svédország

Szocsi,

ha Svédország nyer, Németország már biztosan búcsúzik, a svédek pedig a mexikóiakkal eldöntik a csoportelsőséget,

ha döntetlen lesz a meccs, Mexikó továbbjut, Dél-Korea kiesik, a németnek pedig marad még esélye, de a sorsa már nem lesz a saját kezében, és a svédeknek az utolsó körben elég egy döntetlen is a továbbjutáshoz

ha Németország nyer, akkor bármi lehet, körbeveréssel Dél-Korea is továbbjuthat és Mexikó is kieshet.

F csoport, 2. forduló,​Vezeti: Marciniak (lengyel)Neuer – Kimmich, J. Boateng, Rüdiger, Hector – Rudy, Kroos – Th. Müller, Reus, Draxler – Ti. Werner: Szövetségi kapitány: Joachim Löw.Olsen – Lustig, Lindelöf, Granqvist, Augustinsson – Claesson, Larsson, Ekdal, Forsberg – Berg, Toivonen. Szövetségi kapitány: Janne Andersson.Berg indul meg, ráviszi Neuerre, de Boateng letarolja a kapu előtt. Nem videóznak, és nem 11-es...a bíró szerint.Megint német helyzet, most Reus-Werner összjáték, de kivágják a svédek.Draxler megint a bal oldalon, beadná, de nem érkezik senki. A kaput pedig elkerüli a lövés.Forsberg fordul le, de utol érik a németek a tizenhatosnál. Mondjuk aztán le is húzzák.Hector is veszélyes lövést enged el középről, de a védő Granqvist hátáról pattan le a labda.Werner hozza helyzetbe Draxlert a kapu előtt, elaludtak a svédek, de a duplázásból se lett gól.: Kezdünk, a svédek kék-sárgában, a németek fehér-feketében.A svédek ellen az életben maradásért lép pályára szombaton a címvédő német labdarúgó-válogatott az oroszországi világbajnokság csoportküzdelmeinek második fordulójában. Joachim Löw együttese a nyitókörben 1-0-ra kikapott Mexikótól, s ha a Svédországot sem győzi le, akkor könnyen elképzelhető, hogy nem éli túl a csoportkört. Ez lesz a 37. német-svéd összecsapás, egyben az ötödik, amelyet világbajnokságon rendeznek. Tizenöt német siker mellett kilenc döntetlen és tizenkét svéd győzelem született, igaz utóbbiak közül az utolsó 40 évvel ezelőtt, 1978 áprilisában, ráadásul tétmérkőzésen csak egyszer, 1958-ban ünnepelhettek az északiak.A két csapat legutóbbi két egymás elleni összecsapása igazi gólfesztivált hozott, 2013. októberében 5-3-ra nyertek a németek, egy évvel korábban pedig nyolcgólos döntetlen született. Érdekesség, hogy a németek világbajnokságon 1958 óta nem veszítettek el egymást követő két mérkőzést, míg a svédek a legutóbbi hat, európai rivális elleni vb-mérkőzésükön egyetlen válogatottól kaptak ki, 2006-ban éppen a németektől a nyolcaddöntőben.A csoportkör első fordulójának egyik legjobb teljesítményét a címvédőt 1-0-ra legyőző Mexikó nyújtotta, amely most a papíron legkönnyebb ellenféllel, a dél-koreaiakkal találkozik az F jelű négyesben. A statisztika szinte minden szegmense a közép-amerikaiak sikerét vetíti előre, például az is, hogy eddigi mindhárom ázsiai rivális elleni vb-mérkőzésüket megnyerték. A dél-koreaiak a nyitófordulóban gyenge teljesítményt nyújtottak, a svédekkel szemben 1-0-ra elveszített összecsapáson nem volt kaput eltaláló lövésük.Amennyiben Mexikó és Svédország győz, akkor "kéz a kézben" bejut a nyolcaddöntőbe, ha a németek javítani tudnak és begyűjtik a három pontot, akkor még egyik csapat sem kerül a legjobb 16 közé.