Labdarúgó-világbajnokság 2018: bemutatkozik az M4 Sport szakértői stábja

Minden találkozó előtt 45 perces felvezetéssel és szakértőkkel készül a csatorna, a mérkőzések után pedig 15 perces értékelő beszélgetéseket láthatnak a nézők. De kik is lesznek azok a szakértők, akikkel a nézők végigkövethetik a következő egy hónapot?Az M4 Sport minden eddiginél sokszínűbb és magasabb szakmai színvonalat biztosító stábot állított össze a tornára. A csapat tagja a 97-szeres magyar válogatott Gera Zoltán , aki a West Bromwich Albion és a Fulham színeiben is pályára lépett a Premier League-ben, játszott Európa Liga-döntőben. 10 év alatt az angol futball minden arcát megtapasztalta, így a nézők az ő elemzéseivel kísérhetik végig a Harry Kane-ék szerepelését a világbajnokságon.A csatorna nézői már megszokhatták Gera Zoltán mellett Hajnal Tamást is a Ferencváros középpályáján. Most az M4 Sport stúdiójában áll össze párosuk. Hajnal Tamás 59 alkalommal viselte a címeres mezt és tökéletesen ismeri a német futballt: a Karlsruhe, a Dortmund és a Stuttgart játékosaként is játszott a Bundesligában. Gólt lőtt a 2008-as német Szuperkupa-döntőben, de egy alkalommal szerepelt a német Kicker őszi Bundesliga álom tizenegyében is. A világbajnokság alatt a végső győzelemre is esélyes német válogatott útját fogja végigkísérni és alaposan kielemezni, de nem csak a Nationalelf találkozóival kapcsolatos beszélgetésekben fog feltűnni. Az Oroszország – Szaúd-Arábia nyitómérkőzésre csütörtökön 16.00 órától Hegedűs Henrik és Hajnal Tamás felvezetésével hangolódhatnak az M4 Sport nézői.Bajnok, kupa- és UEFA-kupa győztes a Porto csapatával. Több mint 200 mérkőzés az angol másodosztályban és 20 találkozó a magyar válogatottban: Buzsáky Ákos az utóbbi időben többször feltűnt már az M4 Sport képernyőjén szakértőként. Mindig határozott véleményt fogalmaz meg a mérkőzések kapcsán, sosem fél kritizálni, vagy elismerni egy-egy teljesítményt. A világbajnokság alatt, a portugál válogatottal sem fog kesztyűskézzel bánni. Az első napok egyik legjobban várt rangadóját, a Portugália – Spanyolország mérkőzést Gera Zoltánnal közösen fogják végigkísérni a stúdióban.A közvetítések mellett is szinte minden a labdarúgó-vb-ről szól majd a sportcsatornán. Stúdióbeszélgetések, elemzések, helyszíni bejelentkezések, riportok és ismétlések várják a nézőket. Reggel 7 órától indul az előző napi mérkőzések visszatekintése szakértőkkel, a Foci-vb röviden című műsorral. 8 órától az előző játéknap legjobb mérkőzését ismétli a csatorna, 10 órától pedig már a Góól!2-vel lehet hangolódni a délutáni mérkőzésekre. Akik lemaradtak az adott napi mérkőzésekről minden este 22.15-től a Góól! című műsorban kerülhetnek képbe a játéknap minden történéséről. A kísérő magazinokban, felvezető műsorokban olyan rutinos és jól ismert szakértők várják a nézőket, mint Korsós György Horváth Zsolt és Bozsik Péter , valamint, a mindent kimerítő elemzéseket végző szakírók, Hegedűs Henrik, Koppányi Gergely és Somogyi Zsolt A nyári világbajnokság eseményeivel a közmédia minden csatornája kiemelten foglalkozik majd. Az m4sport.hu pedig folyamatosan exkluzív érdekességekkel, statisztikákkal, egyedi tartalmakkal készül az online felület látogatói számára.Labdarúgó-világbajnokság június 14. és július 15. között, élőben az M4 Sporton!· Bozsik Péter· Buzsáky Ákos· Gera Zoltán· Hegedűs Henrik· Horváth Zsolt· Koppányi Gergely· Korsós György· Kurucz Péter· Simek Péter· Somogyi Zsolt