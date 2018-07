Lehet, nem lesz elég a 90 perc: Belgium-Anglia a 1-0 (élő)

2. félidő

1. félidő

A 3. helyért, Szentpétervár, játékvezető: Alireza Faghani (iráni): Courtois – Alderweireld, Kompany, Vertonghen – Meunier, Witsel, Tielemans, Chadli – De Bruyne, E. Hazard – Lukaku.: Roberto Martínez.Pickford – Jones, Stones, Maguire – Trippier, Dier, Loftus-Cheek, Delph, Rose – Kane, Sterling.Gareth Southgate.: Meunier (4')Chadli h. Vermaelen (39'), Rose h. Lingard, Sterling h. Rashford (félidő), Lukaku h. Mertens (60'), Tielemans h. Dembele (78')Stones (52'), Maguire (78')Tielemans helyére Dembele érkezik, és Maguire kap egy sárgát.Maguire fejel a szöglet után, megint éppen mellé.Dier óriási helyzetben, átemeli a kivetődő Courtoist, majd a bevetődő Alderweireld ment a gólvonalról.Loftus-Cheek beadása jön középre, de Kane lemaradt róla.Angol szöglet, de Kane kapása nem jó 16 méterről.Mertens érkezik Lukaku helyére.: Bedobás után Lingard bombáz középre, az érkező Kane alig marad le.Hazardot csak szabálytalanul tudja Stones megálíltani, sárga.Kettős csere az angoloknál, Lingard és Rashford Rose és Sterling helyére.Lukakunak ívelik fel szépen, de Stones lép közbe. Szöglet lenne, de vége a félidőnek.De Bruyne-t blokkolják. 2 perc hosszabbítás.Chadli húzódik meg a belga kontránál, le is jön. Vermaelen a helyén.Szép szögletvariáció, Alderweireld elé kerül a labda, de fölé húzza.Lendületből érkeznek a belgák, Hazard bombázik a 16-oson belül, de elakad a blokkban. Szöglet.Kane-nek készítik le a labdát, jön is a második hullámban, majd jól mellé lő.: Trippier szögletét Maguire fejeli, ezt is könnyedén fogja Courtois.Megint az angol kaput ostromolják, de Lukaku hosszan tolja meg a labdát.Angol helyzet! Loftus-Cheek fejel középről, de magas, Courtoisnak gyerekjáték.: Újabb belga roham, De Bruyne lövését lábbal védi Pickford, de nem szabadul fel az angol kapu, ott van Lukaku is. Nincs meg a második gól.: Lukaku iramodik meg, De Bruyne sarkazná vissza neki, de addigra odaérnek az angol védők.: Belgium kezdte a találkozót.Piros-fehérben az angolok, sárga-feketében a belgák.Belgium és Anglia másodszor találkozik egymással az oroszországi labdarúgó-világbajnokságon: a csoportszakasz zárófordulójában olyan meccsen csaptak össze, amelyet egyikük sem akart megnyerni, most pedig - a szombati bronzmérkőzen - olyanon, amelyet kis túlzással egyikük sem akar lejátszani.A harmadik helyért két csalódott csapat találkozik, a feleknek össze kell szedniük magukat az elvesztett elődöntő után, s lejátszani a találkozót, amelyet gyakran kritizálnak amiatt, hogy értelmetlen."Ezen a meccsen egyetlen csapat sem akar szerepelni" - mondta a horvátoktól elszenvedett 2-1-es elődöntős vereség után Gareth Southgate, az angolok szövetségi kapitánya. "Természetesen nyerni akarunk, készen fogunk állni, mert a csapat büszke a teljesítményére" - tette hozzá ugyanakkor.A belga oldalon kollégája, a spanyol Roberto Martínez sem mutatott túl nagy lelkesedést a szombati mérkőzés iránt, miután együttese 1-0-ra kikapott a franciáktól az elődöntőben."Nehezen kezelhetők ezek az érzések. Csalódottak vagyunk, mert kikaptunk a négy között, s az újabb meccset nagyon nehéz pozitív lehetőségként látni" - fogalmazott a szakember, de ő is hangsúlyozta, hogy megpróbálja felrázni tanítványait az utolsó csatára."Nem gyakran történik, hogy harmadik lehetsz egy világbajnokságon. A belga válogatott eddig egyszer jutott a négy közé, s 1986-ban negyedik lett" - tette hozzá.A két csapat a csoportkör utolsó fordulójában találkozott egymással Oroszországban, s akkor már mindkét válogatott továbbjutása biztos volt. A meccset végül a belgák nyerték 1-0-ra, így a nehezebbnek tartott ágra kerültek a kieséses szakaszban (sorrendben Japán, Brazília és Franciaország volt az ellenfelük),de végül ugyanúgy a harmadik helyért játszhatnak, mint az angolok, akik papíron könnyebb ellenfelek legyőzésével (Kolumbia, Svédország) jutottak el az elődöntőig, ahol aztán Horvátország megállította őket.Mindkét együttes története második vb-bronzmeccsére készül: Belgium 1986-ban a franciáktól, míg Anglia 1990-ben az olaszoktól kapott ki. A szombati összecsapás olyan szempontból sok gólt ígér, hogy az utóbbi négy alkalommal a győztes (sorrendben Törökország, kétszer Németország, majd Hollandia) rendre három találatotszerzett.A Belgium-Anglia bronzmérkőzés szombaton 16 órakor kezdődik Szentpéterváron. A játékvezető az iráni Alireza Faghani lesz.