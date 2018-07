Lloris: mentálisan erősnek kell lenni, mert a horvátok egyénileg és csapatként is nagyon erősek

Hugo Lloris csapatkapitány azt hangsúlyozta, hogy mentálisan nagyon erősnek kell lennie a francia válogatottnak ahhoz, hogy vasárnap legyőzze a horvát csapatot az oroszországi labdarúgó-világbajnokság döntőjében.



"Elképesztő mentális erőt mutattak, három hosszabbításos meccset nyertek meg. Emellett nagyszerű egyéniségekkel rendelkeznek, de csapatként is kiválóan működnek. Tiszteletre méltó, ahogy a fináléig meneteltek" - méltatta a riválist a 31 éves kapus a szombati sajtótájékoztatón, majd hozzáfűzte, az, hogy a francia csapat eddig valamennyi kihívást megoldotta, amivel szembekerült, nagyban köszönhető Didier Deschamps szövetségi kapitánynak, mert a meccsstratégiái tökéletesnek bizonyultak.



A Tottenham Hotspur hálóőre elárulta, nem érzékelik a hazai közhangulatot, mert buborékban élnek, s ez így is van rendjén, mert százszázalékosan a fináléra kell összpontosítaniuk, hogy fizikálisan és még inkább mentálisan készen álljanak életük legfontosabb mérkőzésére. Megjegyezte, a torna kezdete óta nyugodt a csapat, s ez sokat segíthet.



"Messze vagyunk attól, hogy elhiggyük, megnyertük a vb-t. Nagyszerű ellenfelünk lesz, szóval a lehető legjobb játékunkra lesz szükségünk ahhoz, hogy a végén mi győzzünk" - jelentette ki Lloris jelezve, a francia együttesen nem lett úrrá az elbizakodottság. Arra a kérdésre, hogy ez-e pályafutása legszebb pillanata, úgy reagált, minden világbajnokságon megtiszteltetés pályára lépni, neki pedig már harmadszor adatott meg, de nem tudja azt mondani, hogy ez karrierje csúcsa, amíg hátravan számára egy találkozó.



"Mi, akik ott voltunk az Európa-bajnokságon, kaptunk egy második esélyt, hogy boldoggá tegyük a nemzetet" - válaszolt a két éve hazai pályán elbukott Eb-döntőt firtató kérdésre Lloris, aki a keret több mint felének kicserélődésére utalva hozzátette, azóta viszont sok minden változott.





Deschamps, aki a brazil Mario Zagallo és a német Franz Beckenbauer után harmadikként lehet világbajnok játékosként és szakvezetőként is, úgy fogalmazott, a játékos maga a színész, a főszereplő, ezúttal viszont neki az a dolga, hogy szolgálja és segítse a futballistáit. "Akkor a fizikális erőt, most sokkal inkább a mentális erőt kell használnom és sugároznom" - mondta Deschamps. A szakembert szinte folyamatosan a 2016-os, franciaországi Eb elbukott döntőjéről faggatták, de nem tudott, vagy nem akart arra érdemi választ adni, mit kellene másként csinálnia, hogy a végeredmény ezúttal más legyen. Ahogy fogalmazott, általában nüanszokon múlik a meccs, s úgy látja, ez a mostani fináléban sem lesz másként. Azt viszont elmondta, a keretben 14 új játékos van az Eb-hez képest, azaz csak kilencen maradtak abból a csapatból.



Arra a kérdésre, hogy az argentin Lionel Messi és a belga Eden Hazard után Luka Modriccsal is szembe kell néznie csapatának, válaszként hosszasan méltatta a Real Madrid klasszisát: "Rendkívül sokat mozog, ráadásul egy másik világklasszis, Ivan Rakitic játszik mellette, így gyakran ki tudják egymást segíteni. Technikailag fantasztikus. Amíg Messi és Hazard feladata támadóként elsősorban a gólszerzés, addig neki középpályásként ennél összetettebb, neki kell mozgatnia a pályán az egész csapatot, gólpasszokat adnia, de emellett a kapura is rendkívül veszélyes".



A francia-horvát döntő vasárnap - magyar idő szerint - 17 órakor kezdődik a moszkvai Luzsnyiki Stadionban.