Löw: a kiesés az én felelősségem

A kiesés az én felelősségem, rendkívül csalódott vagyok. Nem érdemeltük meg, hogy bejussunk a nyolcaddöntőbe, így természetesen a címvédést sem. A játékunkból hiányzott az a dinamika, amivel gólhelyzeteket lehet kialakítani, megérdemeltük a kiesést"

- nyilatkozta az oroszországi tornán a dél-koreaiaktól elszenvedett 2-0-s szerdai vereséget, s az azzal járó kiesést követőn az 58 éves szakember, aki éppen a világbajnokság előtt hosszabbította meg 2022-ig a szerződését."Korai lenne még arról beszélni, hogy maradok-e a posztomon. Most hihetetlenül csalódott vagyok, a játékosok teljes csöndben ülnek az öltözőben. Nem is gondoltunk ilyesmire a mérkőzés előtt, hiszen hasonló helyzetben voltunk a svédek elleni összecsapást megelőzően is" - jegyezte meg Löw, aki a kiesés ellenére nem látja sötétnek a jövőt."Sok tehetséges fiatal játékosunk van, s most itt van előttünk a lehetőség arra, hogy továbblépjünk. Más nemzetekkel is történt már hasonló, csak le kell vonnunk a megfelelő konklúziót."A németek a nyitókörben 1-0-ra kikaptak Mexikótól, majd Svédországot csak Toni Kroos 95. percben szerzett szabadrúgásgóljával győzték le, a mostani a vereséggel pedig a csoport negyedik helyén végeztek. Ezzel történetük során először véreztek el már a csoportkörben a világbajnokságon.