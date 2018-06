Mbappé bepofozta közelről: Franciaország - Peru 1-0

Franciaország-Peru 1-0 (1-0) Jekatyerinburg,játékvezető: Antonio Miguel Mateu Lahoz (spanyol)



Franciaország: Hugo Lloris - Benjamin Pavard, Raphaël Varane, Samuel Umtiti, Lucas Hernandez - Blaise Matuidi, N'Golo Kanté, Paul Pogba (Nzonzi 89') - Antoine Griezmann (Fekir 80') - Kylian Mbappé (Dembélé 75'), Olivier Giroud



Peru: Pedro Gallese - Luis Advíncula, Christian Ramos, Alberto Rodríguez (Anderson Santamaria 46'), Miguel Trauco - Pedro Aquino, Yoshimar Yotún (Jefferson Farfán 46') - André Carrillo, Christian Cueva, Edison Flores - Paolo Guerrero



Gólszerző: Mbappé (34')

Sárga lap: Matuidi (17'), Pogba (86'), ill. Aquino (80')





1. perc Kezdődik a mérkőzés. 11. perc Griezmann az ötös sarkáról a rövid sarok mellé lő. 12. perc Távoli francia próbálkozás Pogbától, centikkel mehetett el a kapu mellett. 14. perc Majdnem egy percig magyarázza a játékvezető, hogy a szögletnél mit nem szabad csinálni. Elsőre kifejelik a peruiak, az újabb szöglet után nem sokkal megy mellé Varane fejese. 16. perc Büntetőgyanús eset a perui kapu előtt. Nincs sípszó. Nem sokkal később Griezmann lő 14-ről, az erős, lapos próbálkozást lábbal védi Gallese. 17. perc Matuidi kap sárgát Carillo lerántásáért. 20. perc Pavane kezén pattan meg a labda, perui szabadrúgás jöhet a szélről. A beívelés után szabadrúgás kifelé lökés miatt. 23. perc Sárga lap a hátrafelé ütő Guerrerónak. 24. perc Flores távolról próbálkozik, mellé lő. 31. perc A meccs eddigi legnagyobb helyzete: Guerrero remek labdát kap a tizenhatoson belül, ahogy átvesz, át is veri Umtitit, és már csak a kapus áll vele szemben, ám ő a helyén van, a lapos, erős lövést védi Lloris. 34. perc Francia helyzet: Pogba ívelését Mbappé sarkazza kapura. Gallese a helyén. 34. perc Fél perccel később már tehetetlen a kapus: Giroud az ötös bal sarkáról lő, a blokkon felperdül a labda, épp az érkező Mbappé elé, aki egy méterről bepofozza. 1-0 39. perc Majdnem itt a második: Mbappé indítaná a meginduló Griezmannt, ám jól jön ki a kapujából Gallese, és rávetődik a labdára. 43. perc Passzolgatnak a franciák, Griezmann pazar átadását Hernandez lövi kapura, Gallese nagyot véd. Aztán fejjel próbálkozik a francia, de mellé száll a próbálkozás. 45+2. perc Letelik az első félidő végére jelzett ráadás, szünet jön. 46. perc A második félidő elkeződött. Két perui csere is volt a szünetben: Santamaria jött Rodriguez helyére, Yotúnt pedig Farfán váltja. 48. perc Umtitit ütközi le úgy a frissen beállt Farfán, hogy hordágyat visznek a franciához. Umtiti lábon hagyja el a pályát, és vissza is kéredzkedik a pályára. 50. perc Aquino bombája a kapufán csattan. 54. perc Griezmann remek helyről végezhet el szabadrúgást (a 16-os sarkáról), de nem talál kaput. 61. perc Advincula iramodik meg, egészen az alapvonalig viszi a labdát, a középre érkező passzra nem érkezik perui játékos. Fél perccel később a bal szélen ismétlődik meg ugyanaz. A franciák nem tudnak felszabadítani, végül Carillo bombázza nem sokkal kapu fölé a labdát. 66. perc A beadásokig el-eljutnak a peruiak, de ilyenkor mindig egy franciát találnak meg a tizenhatoson belül. 68. perc Advincula ezúttal nem beadással, hanem lövéssel próbálkozik. Ehhez a lövéshez túl alacsony ez a kapu. 74. perc Perui akció, remek passzolgatással, a végén Carillo keresztpasszát a hosszún érkező Farfán az oldalhálóba lövi. 75. perc Az immár rekordernek számító Mbappé hagyja el a pályát. Ő minden idők legfiatalabb francia gólszerzője a válogatottban. Dembélé váltja. 80. perc Griezmann helyett Fekir folytatja. Floresnek oszt ki egy sárgát a játékvezető. Meg Aquinonak is. Bár az is lehet, hogy elsőre rossz embernek mutatta fel a kártyát... 82. perc Dembélé lő 18-ról kapu mellé. 84. perc Tényleg rossz embernek mutatott fel sárgát a játékvezető: a videóbíró utólag visszavonta Flores lapját. 86. perc Pogba kap most kapot, aki felugrás közben képen vágta ellenfelét, Guerrerót. 89. perc Pogba helyére Nzonzi érkezik. 90. perc Négy perc a ráadás. 90+4. perc Nagy rohanás az utolsó percben, a franciák előtt adódik lehetőség: Giroud lövésébe vetődnek bele a védők. 90+5. perc Vége. Franciaország továbbjutott, Peru kiesett - függetlenül a harmadik fordulótól.

Hugo Lloris ünnepel



A franciák kezdőkapusa, a 31 éves Hugo Lloris 100. alkalommal léphet pályára a válogatottban, honfitársai közül hetedikként, viszont az eddigi hat mind mezőnyjátékos volt.

Dánia és Franciaország is biztosíthatja helyét az oroszországi labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntőjében, amennyiben a C csoport második fordulójában mindkét válogatott győz. Ebben az esetben a csoportkör keddi zárófordulójára nem marad lényegi kérdés, a két európai gárda egymás elleni mérkőzése a csoportelsőségről döntene. Ennek azonban feltétele a csütörtöki győzelem Ausztrália, illetve Peru ellen.Az erőviszonyok ismeretében erre a favoritok közé sorolt franciáknak van nagyobb esélyük, bár Didier Deschamps szövetségi kapitány csapata a nyitányon nem éppen meggyőző játékkal múlta felül 2-1-re az ausztrálokat. A szakember különösen a kezdőcsapatba jelölt három támadó, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé és Ousmane Dembélé teljesítményét kritizálta. Utóbbi kettő mentségére szólhat az életkorukból fakadó tapasztalatlanság - Mbappé 19, Dembélé 21 éves -, mindkettő élete első vb-meccsét játszotta."Ő a csatársor vezéralakja, a támadójátékunk legfontosabb láncszeme" - utalt az Atéltico Madrid 27 éves játékosára Deschamps, egyben jelezte Griezmann felé, hogy a folytatásban többet vár tőle.Peru az első fordulóban ugyan kikapott 1-0-ra, de igencsak megszorongatta a dánokat, akik különösen a második félidőben szorultak be a saját tizenhatosuk környékére.A francia és a perui válogatott eddig egyszer találkozott egymással, 1982 áprilisában Peru barátságos mérkőzésen 1-0-ra nyert Párizsban. A franciáknak a közelmúltban kimondottan jól ment a dél-amerikai riválisokkal szemben a vb-ken, hiszen hét összecsapás óta veretlenek - három győzelem, négy döntetlen -, igaz, a legutóbbi négy ilyen találkozójukból három 0-0-val zárult.Peru legutóbb az 1978-as vb-n nyert európai rivális ellen - akkor Skóciát múlta felül 3-1-re -, azóta viszont öt mérkőzés óta nyeretlen (két döntetlen, három vereség).