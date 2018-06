Meg tudták fordítani Shaquiriék: Szerbia - Svájc 1-2

Szerbia - Svájc 1-2 (1-0) Kalinyingrád, vez.: Felix Brych (német)



Szerbia: Sztojkovics - Tosics, Ivanovics, Kolarov, Milenkovics - Milivojevics ( Radonjics 81' ), Tadics, Kosztics (Ljajics 65'), Milinkovics-Szavics, Matics - Mitrovics

Svájc: Sommer - Lichtsteiner, Akanji, Rodriguez, Schär - Xhaka, Behrami, Zuber (Drmic 90+3'), Dzemaili (Embolo 73'), Shaquiri - Seferovic (Gavranovic 46')



Gólszerző: Mitrovics (5'), ill. Xhaka (53'), Shaquiri (90')

Sárga lap: Milinkovics-Szavics (33'), Milivojevics (40'), Matics (45+2'), Mitrovics (88'). ill. Shaquiri (90')





E csoport, 2. fordulóKalinyingrád, vez.: Felix Brych (német): Sztojkovics - Tosics, Ivanovics, Kolarov, Milenkovics - Milivojevics (), Tadics, Kosztics (Ljajics 65'), Milinkovics-Szavics, Matics - Mitrovics: Sommer - Lichtsteiner, Akanji, Rodriguez, Schär - Xhaka, Behrami, Zuber (Drmic 90+3'), Dzemaili (Embolo 73'), Shaquiri - Seferovic (Gavranovic 46')Gólszerző: Mitrovics (5'), ill. Xhaka (53'), Shaquiri (90')Sárga lap: Milinkovics-Szavics (33'), Milivojevics (40'), Matics (45+2'), Mitrovics (88'). ill. Shaquiri (90')

1. perc Elkezdődött az E csoport európai rangadója. 4. perc A meccs első kapura lövését a svájciak eresztik meg, alaposan célt téveszt a próbálkozás. 5. perc Mitrovics ötösről leadott fejesét bravúrral védi Sommer. Fél perccel később újra jön egy beadás, ezúttal Tadicstól, Mitrovics jól számolja ki a labda ívét (védőjével, Schärrel ellentétben), és magabiztosan a hálóba fejel. 1-0 7. perc Kolarov mentése most nagyon kellett a szerbeknek. 9. perc Shaquiri szögletet ad be, aztán visszakerül hozzá a labda, húz rajta néhányat, majd kilövi a tizenhatoson álló csapattársát. 10. perc Rodriguez szerez labdát a szögletzászlónál, a laposan begurított passzát Dzemaili pörgeti kapu mellé. 12. perc Ezúttal felívelés érkezik a szerb kapu elé, Sztojkovics jól lép ki érte a kapujából. 14. perc Megint fejjel próbálkozik Mitrovics, ezúttal kissé távolabbról. Kapu fölé száll a labda. 16. perc Milinkovics-Szavics lőhet viszonylag tisztán 17-ről, de legalább méterrel mellé megy a labda. 19. perc Mitrovics nagy kedvvel játszik, 13 méterről ollózza kapu fölé a labdát. 26. perc Tadics fejese után szöglet jöhet. 30. perc Zuber óriási passzt ad Dzemailinak, aki még a levegőből pörget kapura, hatalmasat véd a szerb kapus. A szöglet után a svájci fejes fölé száll. 33. perc Megint svájci helyzet, és megint Dzemaili előtt, ám ezúttal lövés helyett passzol. Aztán jön egy sárga lap, Milinkovics-Szavics talpalja le Schärt. 36. perc Xhakához ívelne Shaquiri, Sztojkovics résen van, és leszedi a labdát a levegőből. 40. perc Milivojevics rúgja fel Shaquirit, ezt is sárga lappal díjazza a német játékvezető. 44. perc Az ötösön belül álló Matics lábáról kapu mellé száll a labda. Ha előtte nem ért volna bele fejjel a csapattársa, lehet, hogy más lett volna a forgatókönyv. 45+1. perc Milinkovics-Szavics fejeli vissza a labdát a tizenhatosról csapattársának, Tadics bombázza kapu fölé. 45+2. perc Matics is besárgul. Véget ér az első félidő. 46. perc Cserélt Svájc a szünetben: Seferovic helyett Gavranovic a pályán. 52. perc Mitrovics fejjel továbbra is nagyon veszélyes. Ezúttal most egy szöglet után fejelt fölé. 53. perc Svájci tamádás végén Shaquiri lövi kapura a labdát, a blokkoló szerbekről épp Xhaka elé pörög, aki 20-ról hatalmas bombagólt akaszt a jobb sarokba. 1-1 60. perc Shaquiri 16-ról lő dörgő kapufát. 65. perc Ljajics váltja Koszticsot. 66. perc Mitrovicsot ketten viszik a földre a tizenhatoson belül, ám a szerb csatár és a szerb drukkerek általános megrökönyödésére kifelé ítél szabadrúgást a német játékvezető. A videóbírók nem jeleznek. 68. perc Ezek most megint a szerbek percei: Kolarov laposan gurít balról a kapu elé, ám Mitrovics lemarad a túloldalon. 73. perc Embolo jön Dzemaili helyére. 74. perc A nemrég beállt Gavranovic lép ki a védők közül, és lő az oldalhálóba. Lesről. 77. perc Ljajics lövését blokkolják. 81. perc Szerb csere: Radonjics érkezett Milivojevics helyére. 83. perc Embolo lövését Sztojkovics másodjára fogja csak meg. 88. perc Mitrovics addig beszél, hogy Brych kioszt neki is egy lapot. 90. perc Szerbia támad, de nem figyelnek eléggé hátul. Labdát szerez Svájc, Shaquiri a félpályán kilép, és egészen a kapuig vezeti a labdát. Aztán a kimozduló Sztojkovics mellett belsővel a kapuba gurít. 1-2 90+3. perc Drmic váltja Zubert. 90+4. perc Elvileg letelt a hosszabbításra szánt 4 perc, de még van idő egy szögletre. 90+6. perc Van még idő egy szerb felívelésre is. Végül a túloldalon Shaqiri lő kapu mellé. A mérkőzés Svájc győzelmével ér véget.

A csoport európai párharcának is óriási a tétje, Szerbia ugyanis egy újabb győzelemmel biztosan bejut a 16 közé, míg Svájc nagyon nehéz helyzetbe kerülhet egy vereséggel. A döntetlen, vagy a svájci siker viszont teljesen nyitva hagyná a továbbjutás kérdését a kvartettben, és a Svájc-Costa Rica, Brazília-Szerbia összecsapásokon dőlne el - szinte - minden lényegi kérdés.A mérkőzés várhatóan kiélezett csatát hoz majd, nagy kérdés, hogy az egyaránt fegyelmezett és kemény csapatjátékot játszó együttesek mire mennek egymással. A két válogatott az első körben visszafogott támadójátékot mutatott be, szabadrúgást követően szerezték góljukat, s kérdés, pénteken melyik gárda lesz veszélyesebb a kapura."Mindhárom ellenfelünket feltérképeztük a vb előtt, így tökéletesen tisztában vagyunk a svájciak játékával is" - mondta magabiztosan Mladen Krstajic, a szerbek szövetségi kapitánya, akinek a Costa Rica elleni volt az első tétmérkőzése szakvezetőként."Nagyon remélem, hogy az emberek végre elismerik a teljesítményünket, észrevesznek minket. Néha nem kapjuk meg az elismerést, ami nagy kár, mert nagyon jól játszunk" - beszélt a saját csapatáról Vladimir Petkovic, a svájciak kapitánya. Szerbia és Svájc válogatottja pénteken, Kalinyingrádban először csap majd össze egymással.