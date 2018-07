Megállítják a házigazdát? - Oroszország-Horvátország 20 órától élőben

A legutóbbi öt alkalommal, amikor a vendéglátó ország csapata bejutott a vb-negyeddöntőbe, onnan is tovább tudott lépni. Miközben a horvátoknak rossz emlékeik vannak a vb-rendezők csapatairól, tekintve, hogy 1998-ban a franciáktól (1-2), 2014-ben a braziloktól (1-3) is kikaptak. Ezekben a statisztikai mutatóban bízhatnak az oroszok, az európai riválisok elleni mérlegükben viszont kevésbé. Még Szovjetunióként az 1986-os vb csoportkörében, Magyarország ellen győztek (6-0), azóta nyeretlenek: két döntetlen és öt vereség a mérleg. Ezzel szemben a horvátok csak egy vb-mérkőzésüket veszítették el európai gárdával szemben, miközben egy döntetlen mellett ötször győztek. Az oroszok a spanyolok elleni nyolcaddöntőt megelőzően 1966-ban jutottak tovább utoljára az egyenes kieséses szakaszban, akkor a magyar válogatottat tudták legyőzni (2-1). Azóta két hosszabbításos vereséget szenvedtek, illetve 1982-ben a második csoportkörből nem sikerült kivívniuk az elődöntőbe kerülést. Az orosz és a horvát nemzeti csapat eddig három alkalommal találkozott egymással, a 2008-as Európa-bajnokság selejtezői során mindkétszer gól nélküli döntetlent játszottak, míg legutóbbi összecsapásukon a vendég horvátok 0-1 után a második félidőben fordítottak, és 3-1-re nyertek Rostov-on-Donuban. A 2015 novemberi mérkőzés négy gólszerzője most is kerettag.



A nyolcaddöntőben az oroszok a spanyolokkal, a horvátok a dánokkal végeztek 1-1-re, majd a büntetőpárbaj során 4-3-ra, illetve 3-2-re jobbnak bizonyultak. Luka Modric a nemzetközi szövetség (FIFA) honlapjának elmondta: mivel a horvátok régóta nem éltek túl egyenes kieséses szakaszban rendezett mérkőzést nagy tornán - három vb-n és két Európa-bajnokságon már a csoportkörben búcsúztak, két kontinensbajnokságon onnan még továbbjutottak ugyan, de utána rögtön kiestek -, nagyon fontos volt számukra, hogy ezt a terhet, ahogy ő mondta, "majmot", letegyék a hátukról. "Sokszor voltunk pechesek, szükségünk volt végre egy kis szerencsére is, amit megérdemeltünk" - nyilatkozta a Real Madrid középpályása. Hozzátette: az oroszok részéről a túlbiztosított védekezést előtérbe helyező taktikára számít, hasonlóan ahhoz, amit a házigazda együttes a spanyolok elleni nyolcaddöntőben alkalmazott. - "Jól szervezett és kellemetlen ellenfél az orosz válogatott, szurkolói támogatásával valószínű minden esélyt megragad a továbbjutásra." Alekszandr Szamedov szerint ennek az orosz gárdának a legjellemzőbb tulajdonsága a tartása, aminek a vb egyenes kieséses szakaszában nagyon fontos a szerepe, a fizikai állóképességgel együtt. "Ezek nélkül egyik csapatnak sincs esélye" - nyilatkozta a középpályás. Kiemelte: a vb előtt senki nem várta tőlük, hogy akár a nyolc közé is bejuthatnak, így a negyeddöntőben semmilyen teher nincs rajtuk. - "Leginkább a szurkolóinknak szeretnénk örömet szerezni, és továbbjutni." Amíg az oroszok az első két csoportmérkőzésükön nyolc gólt szereztek és tíz lövésük találta el a kaput, addig Uruguay és a spanyolok ellen már csak egyszer voltak eredményesek, és a 210 perc során összesen kétszer találták el a rivális kapuját. Utóbbi két fellépésükön öngólból is pont ennyit értek el. A kiváló támadójátékra hivatott, a csatársorban több klasszist bevetni képes horvátok amúgy is bízhatnak az orosz védelem "gólképességében", a vb-házigazda legutóbbi 14 mérkőzése közül csak egyet úszott meg kapott találat nélkül. Az orosz-horvát összecsapást magyar idő szerint szombaton 20 órától rendezik Szocsiban, és a továbbjutó a svéd-angol párharc győztesével mérkőzik a vb-elődöntőben.