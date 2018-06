Messiéket már a sajtó is temeti, a horvátokról áradoznak

Argentínában a La Nacion a rossz összeállításban látta a vereség okát.



"A katasztrófa krónikája" - írta címében az Olé, amely a válogatott szempontjából szörnyű napnak nevezte a csütörtökit.



A La Capital szerint ez az argentin csapat nem egy igazi válogatott.



"Sampaoli és a fiai a saját hozzá nem értésükbe buktak bele. Amennyire fájó a valóság, annyira várható volt" - fogalmazott a lap.



A spanyol Marca azt írta, hogy "Argentína kikapott. Messi kikapott.", a Sport pedig úgy fogalmazott: "Argentína örök dráma".



A brit Daily Mail szerint "Messi vb-álma szertefoszlóban", és a Times is a Barcelona sztárjátékosára hegyezte ki értékelését.



"Ahogy telt múlt az idő, és Argentína rémálma egyre inkább kezdett valósággá válni, Lionel Messi nem volt más, mint egy elveszett kisfiú" - írta az újság.



"Megalázva. Argentína közel a kieséshez" - ez áll a francia France Football meccstudósításában, míg a LíÉquipe azt írta: Horvátország továbbjutott, Argentína kővé dermedt".



A dél-amerikai csapat az előző vb-n ezüstérmet szerzett.



Eufória lett úrrá Horvátországon a labdarúgó-válogatott csütörtök esti, argentinok elleni 3-0-s győzelmét és világbajnoki nyolcaddöntőbe jutását követően.



A helyi sajtó szuperlatívuszokban cikkezett Luka Modricék Nyizsnyij Novgorodban mutatott kiemelkedő teljesítményéről, mellyel a csapat története során először győzött le dél-amerikai riválist. A szakírók tulajdonképpen kifogytak a jelzőkből a gárda méltatása közben, s azt sem féltek leírni, hogy a csütörtökihez hasonló játékkal csapatuk a szurkolók legelvakultabb vágyait is beteljesítheti.



A Sportske Novosti című lap egy csodás győzelemről írt, amit "generációkon át mesélnek majd az emberek".



"Egy rapszódia volt ez, melyre hosszú éveken át emlékszünk majd. A csapat teljesítménye azt ígéri, hogy a jelenlegi horvát generáció a legmerészebb álmainkat is valóra válthatja" - írta az újság tudósítója. A lap internetes oldala pedig nem csupán a méltató cikkeket közölte, hanem fotósorozatokat jelentetett meg a horvát városokban rendezett meccs utáni ünneplésről, melyek alapján a drukkerek nem fogták vissza magukat, Zágrábban például a szökőkutak szinte közfürdővé változtak néhány órára.



A Sporstke Novosti külön kitért Zlatko Dalic kapitányra is, akinek taktikai "mesterműve" segítségével a játékosok teljesen "levették" a pályáról az argentinok szupersztárját, Lionel Messit, a második félidőben pedig Ante Rebic, Luka Modric és Ivan Rakitic "briliáns" góljaival legyőzték a riválist.



Az index.hr portál arra hívta fel a figyelmet, hogy a horvát válogatott története során még soha nem győzött le Argentínához hasonló erősségű riválist ilyen meggyőző fölénnyel. Az oldal szakírója már előre is tekintett, kiemelve: innentől kötelező megszerezni a csoport első helyét, hogy elkerülje az együttes Franciaországot a nyolcaddöntőben.



"Dejan Lovren eddig a világbajnokság legjobb védője, míg Luka Modric a legértékesebb játékosa" - jelentette ki magabiztosan cikkében az index.hr.



A spliti Slobodna Dalmacija szerint a csapat "sokkolta Messit és az egész világot", Diego Maradona pedig nem tudta visszatartani könnyeit a lefújás után.



"Horvátországban mindenhol ünnepeltek a meseszerű produkció után, mely darabokra szedte Messi Argentínáját" - olvasható a lapban. - "Amíg Messi teljesen eltűnt, addig Modric úgy játszott, mint egy varázsló."



A horvát labdarúgó-válogatott 1998 óta először jutott tovább világbajnokságon a csoportkörből. Húsz éve Davor Sukerék bronzérmet nyertek.