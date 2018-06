Nem bírtak egymással: Dánia-Ausztrália 1-1

World Cup Goals on Twitter GOAL!!!! CHRISTIAN ERIKSEN!! WHAT A GOAL! BRILLIANT FINISH! #WorldCup⁠⁠ #DEN⁠⁠ #AUS⁠⁠ #DENAUS https://t.co/CVVy17FKQi

C csoport, 2. forduló, Szamara, játékvezető: Mohammed Abdulla Mohamed (egyesült arab emírségekbeli)Kasper Schmeichel - Henrik Dalsgaard, Simon Kjaer, Andreas Christensen, Jens Stryger Larsen - Lasse Schöne, Thomas Delaney - Yussuf Yurary Poulsen, Christian Eriksen, Pione Sisto - Nicolai JörgensenMathew Ryan - Josh Risdon, Trent Sainsbury, Mark Milligan, Aziz Behich - Mile Jedinak, Aaron Mooy - Matthew Leckie, Tom Rogic, Robbie Kruse - Jamie MacLarenEriksen (7'), Jedinak (38')Poulsen (37'), Sisto (84')Poulsen h. Braithwaite (58'), Jörgensen h. Cornelius (68') Kruse h. Arzani (68'), Nabbout h. Juric (74'), Rogic h. Irvine (82')Elindul egy ausztrál támadás, kirúgják oldalra a svédek, vége a meccsnek.Dán szöglet, Eriksen adja át, a túloldalról érkező lövés nem okoz gondot Ryannek.3 perc a hosszabbítás.Pár másodperc alatt Arzani és Leckie dolgoztatja meg Schmeichelt, de mindkétszer véd a kapus.Sisto sodorja el Irvine-t, előbbinek sárga, utóbbinak szabadrúgás.Rogic helyett Irvine érkezik.Arzani eteti meg Sistót az alapvonalnál, erősen adja be az ausztrál, de senki nem ér hozzá, pedig Schmeichelt vert helyzetben volt.Nabbout válla mintha kiugrott volna, ápolják, Juric érkezik helyette.Rogic is teszteli Schmeichelt, fogja a dán kapus.: Mooy lövése alig megy fölé, hatalmas lövés távolról.Mindkét csapat cserél, Jörgensen helyett Cornelius, Kruse helyett Arzani érkezik.Majdnem lett egy ausztrál lövés, Rogic jön középen, de addig tologat, hogy belelépnek a passzába. Schmeichel üti ki utána a labdát, Leckie erősen adja vissza, de kilövik a dánok.A két tizenhatos között folyik a játék, percek óta nincs lövés.Poulsen helyett Braithwaite érkezik.Eriksen szögletét Jedinak fejeli ki.Larsen fejeli ki az ausztrál támadást.Poulsen tör be, elesik az ausztrálok között, de Sisto elé kerül a labda, aki a kapu mellé lövi.Egyelőre nincs csere, folytatódik a találkozó. Leckie törne be, de hosszan tolja meg a labdát a 16-osnál.: Leckie indítana egy támadást, de aztán egyedül cselezget, végül lefújja a bíró.2 perc a hosszabbítás.Sainsbury tűnik el a tizenhatoson belül, Dalsgaard segített neki, de nem videózzák újra.Eriksen lövi be élesen a jobb oldalról a labdát a kapu elé, Ryan vetődik ki, mert a lepattanó Sainsbury lábát éri, majdnem öngól.Ausztrál 11-es! Poulsen még sárgát is kap! Ráadásul mivel ez már a második, a franciák ellen nem játszhat majd.Leckie fejel megint a tömegben, a lepattanó lövés után kezezést reklamálnak az ausztrálok. Videóbíró jön!Eljutottak a dán kapuig az ausztrálok, Kruse lőne egész közelről, de belelépnek a lövésbe. Mooy ismételne, de nem jó.: Behich veszélyes egy pillanatra, de mindent kifejelnek a dánok.: Rogic jó 20 méterről, de a lapos lövés elzúg a kapu mellett.: Sisto távolról nagy erővel, Ryan öleli magához a labdát.Ugyanaz az a helyzet, mint egy perce, megint Kruse-ról megy ki.Kruse kapná a bal kapufánál, ez veszélyes, de Christensen kikíséri a labdát.: Érik a második dán gól, de azon se lepődnénk meg, ha még az első félidőben kiegyenlítene Ausztrália, bár a dánok igencsak terelik őket vissza a térfelükre.Újabb ausztrál szöglet, de kirúgják a dán védők.: Leckie fejel a szöglet után, fölé.: Nyomnak a dánok, gyors gólra apellálnak.Kjaer elől fejelik ki szögletre, utána tisztáznak az ausztrálok.: A dánok kezdik a találkozót, gyorsan szabadrúgást is kapnak, Dalsgaard kerül a földre.- Szólnak a himnuszok, rövidesen kezdődik a találkozó. Ebéd utáni sziesztázáshoz reméljük pont jól jön ez a találkozó. Mindkét csapat az idegenbeli mezében játszik.A barátságos fellépéseken Dánia kétszer, Ausztrália egyszer nyert. Az európai válogatott még soha nem kapott ki a vb-n a csoportkör második fordulójában - két-két győzelem és döntetlen a mérlege -, az ausztrál viszont még nem nyert, egy döntetlen mellett háromszor kikapott. Az ausztrálok ellen szól még, hogy utóbbi négy vb-meccsüket elveszítették, utóbbi tizenegy vb-találkozójukon gólt kaptak, és európai ellenféllel szemben csak egyszer győztek vb-n, hétszer alulmaradtak.A Dánia-Ausztrália mérkőzést Szamarában rendezik 14 órától, a játékvezető az egyesült arab emírségekbeli Mohammed Abdulla Mohamed lesz. A Franciaország-Peru összecsapást 17 órától Jekatyerinburgban játsszák a spanyol Antonio Miguel Mateu Lahoz bíráskodása mellett.