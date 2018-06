Nem csak saját magukról döntenek: Izland-Horvátország 0-1 (élő)

D csoport, 3. fordul, Rosztov, játékvezető: Antonio Miguel Mateu Lahoz (spanyol)Halldórsson - Savarsson, Ingason, Sigurdsson, Magnússon - Gunnarsson, Hallfredsson - Gudmundsson, Sigurdsson, Bjarnason - FinnbogasonKalinic - Jedvaj, Corluka, Caleta-Car, Pivaric, Kovacic, Badelj, Pjaca, Kramaric, Perisic, ModricPjaca (14'), Hallfredsson (57'), Finnbogason (64'): Badelj (53')Modric h. Bradaric (65')Csere a horvátoknál, Modric helyére Bradaric érkezik.: Finnbogason megy rá lábbal a védő Kalinicra, előbbinek jár a sárga.: Hallfredsson csúszik be Pjacának, sárga.Izlandi szöglet, Ingason fejelt, kapufa.Senki nem gondolta volna, hogy Badelj lőni fog közel 20-ról, pedig egyedül volt a lövőhelyzetben, de az enyhe csavarás a kapufára megy. A hovát szabadrúgást Modric rúgja, Halldórsson meg le is szedi.: Sigurdsson szabadrúgását leszedi Kalinic.Elkezdődött a második félidő, csere nincs.Gunnarsson nem csak bedobni, lőni is tud. A jobb oldalról indított csavarására odaröppen Kalinic. Ez a vége.Izlandi szöglet után Bjarnason bombázza rá, Kalinic lábbal véd.: Hallfredsson úgy 30 méterről, majdnem ennyivel ment fölé.Modric első bombáját is elereszteni, de még az irányzékkal baj van.Az első igazi nagy helyzet! Finnbogason kapja vissza középen a labdát, az alsó sarkot lőné ki, de mellé!Bjarnason lő kétszer is a falba.Sigurdsson kínálja meg Kalinicet, nem okoz neki gondot a védésGudmundsson szögletét Magnússon fejelte mellé Gunnarsson elől.Gunnarsson bedobását csúsztatja Magnússon, de a labda a jobb oldalon ment mellé.Újabb szöglet, Modric a másik oldalról is, de ezt is kivágják az izlandiak.Perisic baloldali lapos beadását Ingason rúgja ki, itt az első szöglet.Bjarnasont üti meg véletlen Pjaca, vérzik az izlandi orra. Ápolni kell, a közönség már kezdi a jól ismert északi huhogást.Pjaca tört volna be, de szerelték.Sigurdsson a jobb oldalon, beadja, de kivágják a horvátok.9 helyen változott a horvát kezdő az argentinok elleni meccshez képest. Egyelőre a horvátok nyomnak.A horvátok sötétkékben, az izlandiak fehérben.Amennyiben a már biztos nyolcaddöntős horvát labdarúgó-válogatott kedden pihenteti legjobbjait Izland ellen az oroszországi világbajnokság D csoportjának harmadik fordulójában, ez hatással lehet az argentin együttes továbbjutási esélyeire.Dejan Lovren, a horvát együttes védője elárulta: teljes mértékben megérti az argentinok félelmeit a rotációjuktól, valamint arra vonatkozó vágyaikat, hogy a záró fordulóban is a legerősebb összeállításukban lépjenek pályára."De nekünk arra is gondolnunk kell, hogy hat sárga lapos játékosunk van. Bennünk az ő eltiltásuk miatt van inkább félelem" - utalt a liverpooli játékos csapattársai közül Ivan Rakiticre, Ante Rebicre, Sime Vrsaljkora, Mario Mandzukicra, Marcelo Brozovicra és Vedran Corlukára, akik újabb sárga lap esetén a nyolcaddöntőben eltiltottak lennének. A horvát keretben a kimondottan erős kezdőcsapat mögött a tartalékok kevés tapasztalattal rendelkeznek a nagy világversenyeket illetően, viszont keddi ellenfelüknél, a vb-újonc Izlandnál ez minden játékosra igaz."Nem számít, hogy ki játszik" - mondta a horvátok cserekapusa, Lovre Kalinic, aki azt is elárulta, hogy mindenképpen győzelemre játszanak. Lovren szerint Rakitic és Luka Modric nélkül esélytelenek lennének a vb-n, utóbbit még az Aranylabda várományosaként is említette."Német vagy spanyol játékosként sokkal több figyelmet kapna" - utalt a Real Madrid középpályására a honfitárs. Hozzátette: a vb-n nyújtott teljesítményével azonban Modric képes lehet a figyelem középpontjába kerülni.A két együttes már a selejtezősorozatban is találkozott egymással, Izland 1-0-ra, Horvátország 2-0-ra nyerte meg a hazai mérkőzését. Előbbi viszont két ponttal megelőzte, így pótselejtezőre kényszerítette utóbbit. Izlandnak ez az egyetlen győzelme a horvátokkal szemben, egy döntetlen és négy vereség mellett.A két fordulót követően egypontos argentin válogatott - amely a selejtezők során sem csillogott, csak az utolsó körben biztosította be vb-részvételét - az utolsó helyen áll a D csoportban, és továbbjutásban csak akkor reménykedhet, ha legyőzi Nigériát. De sorsa még akkor is függ a csoport másik mérkőzésének végeredményétől.A dél-amerikaiak két mérkőzésükön csak egy gólt szereztek - Sergio Agüero Izlandnak lőtt találata egy pontot ért -, miközben Lionel Messi tizenkétszer próbálkozott kapura lövéssel eredménytelenül, de Maximiliano Meza is hiába iparkodott, és teremtett hat gólhelyzet - a legtöbbet a D csoportban -, az argentinokon ez sem segített.Javier Mascherano, a dél-amerikaiak 34 éves labdarúgója Messivel kapcsolatban utalt arra, hogy a többi emberhez hasonlóan a Barcelona ötszörös aranylabdása is lehet frusztrált, de úgy érzi, hogy ennek ellenére jól van, ők pedig bíznak benne. A szövetségi kapitánnyal, Jorge Sampaolival való kapcsolatukról elárulta, hogy az a híresztelésekkel ellentétben "teljesen normális"."Ha valami problémánk lenne vele, akkor azt megmondanánk neki" - hangsúlyozta Mascherano. Azt azonban elismerte a védő, hogy a horvátoktól elszenvedett vereség után krízismegbeszélést tartott a csapat és a kapitány. "A futballról beszéltünk, és arról, hogyan kerülhetnénk ki a gödörből. Még a legjobb edzők is kérhetnek tanácsot a játékosoktól" - nyilatkozta a futballista.Argentína legutóbb a 2002-es vb-n nem jutott tovább a csoportjából, amelyben 4 ponttal zárt, és csak a hozzá hasonlóan búcsúzó Nigériát tudta legyőzni. A dél-amerikaiak a Nigéria elleni nyolc találkozójukból négyet a vb-ken játszottak (1994, 2002, 2010, 2014), és mindannyiszor egy góllal nyertek. Legutóbbi összecsapásuk alkalmával azonban - 2017 novemberében Krasznodarban - az afrikaiak bizonyultak jobbnak (4-2) barátságos mérkőzésen.A csoportban Horvátország 6 ponttal vezet, Nigéria 3, Izland és Argentína 1-1 pontos.