Nem foglalkozik a nehéz ággal a belga kapitány

"Lépésről lépésre megyünk előre, most minden energiánkat a Japán elleni nyolcaddöntőre fordítjuk, de azt hiszem, bármelyik csapattal képesek vagyunk felvenni a versenyt a későbbiekben" - mondta a spanyol szakember utalva arra, hogy nem fognak megijedni akkor sem, ha a nyolc között - a papírformának megfelelően - Brazília lesz az ellenfelük.



A belga válogatott első két meccsén imponálóan futballozott, az angolok elleni csütörtök esti mérkőzésen pedig tulajdonképpen a B csapatát szerepeltetve győzte le az egyébként szintén tartalékosan felálló szigetországi riválist. A csütörtöki találkozó előtt félő volt, hogy egyik csapat sem fog túl nagy energiákat mozgósítani a sikerért, mert amíg a csoportelső a nyolc között - vélhetően - Brazíliával kerül szembe, addig a második a Kolumbia elleni nyolcaddöntő után, ha nyer, Svájccal vagy Svédországgal találkozik. Martinez ugyanakkor többször is elmondta, hogy nem foglalkoztatja ez a kérdés.



"Őszintén szólva nagyon boldog vagyok" - jegyezte meg a kapitány, hozzátéve, hogy már csak azért sem érdemes az ellenfelek között "válogatni" mert nagyon kicsik a különbségek, szinte megjósolhatatlan, hogy egy-egy meccsnek mi lesz az eredménye. Példaként a címvédő németek kiesését. Roberto Martinez különösen örül annak, hogy az eddig mellőzött játékosai jól játszottak csütörtökön.



"Volt egy lehetőségünk arra, hogy megmutassuk a keret erejét. Belgiumban mindenki nagyon büszke lehet" - hangsúlyozta a szakvezető, aki többek között a 21 éves Youri Tielemanst, és a 23 éves Adnan Januzajt is kezdőként küldte csatába csütörtökön.